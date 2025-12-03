La Mirona acull un concert per recaptar fons per a dones supervivents de violència masclista
L'esdeveniment solidari organitzat per la Fundació SERGI, que se celebra al voltant del 25N, comptarà divendres amb l'actuació de Les Testarudes, un grup de nou dones que reivindiquen el seu espai dins la música
La sala La Mirona de Salt acollirà divendres a dos quarts de deu del vespre la quarta edició del concert solidari contra la violència masclista organitzat per la Fundació SERGI, una iniciativa anual de denúncia i sensibilització que té lloc al voltant del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.
Els fons recaptats es destinaran íntegrament al projecte Dones Supervivents de la Fundació SERGI, que acompanya dones que han patit violència masclista —i els seus fills i filles— en el procés de reconstruir la seva vida amb autonomia, seguretat i dignitat. El projecte també duu a terme accions de prevenció, sensibilització i denúncia de totes les formes de violència masclista.
Engegat l'any 2016, el projecte Dones Supervivents s’ha consolidat com un recurs essencial al territori. Actualment, la Fundació SERGI acompanya 22 dones i els seus infants en 22 pisos actius: 11 a Figueres, 5 a Salt, 5 a Girona i 1 a Banyoles. La demanda, però, no deixa de créixer. Per això, la Fundació SERGI manté oberta la crida a la cessió d’habitatges buits, amb l’objectiu d’ampliar els recursos disponibles i acollir més dones que necessiten un espai on recomençar.
Enguany, el concert comptarà amb la participació de Les Testarudes, un grup format per nou dones que reivindiquen el seu espai en estils musicals tradicionalment masculinitzats com l’ska, el reggae i el rocksteady. El concert vol contribuir també a donar visibilitat al talent femení sobre els escenaris.
Les entrades tenen un preu de 15 euros anticipada, 20 euros a taquilla i una entrada solidària de 50 euros, que inclou una aportació extra destinada directament al projecte.
La Fundació SERGI també ha impulsat la campanya Postals 25N, que recull el testimoni de sis dones supervivents de violència masclista, disponibles al web de l’entitat. Durant l’acte es projectarà un vídeo resum amb fragments d’aquests relats, on expliquen com l’accés a un habitatge ha estat clau en el seu procés de recuperació i en la construcció d’un nou projecte de vida.
