INSERCIÓ LABORAL
Només el 35% de les persones amb discapacitat en edat laboral està en actiu
Per donar resposta a la manca de professionals en el sector tecnològic, Eurofirms Foundation ha creat una acadèmia a través de la qual ja ha format a més de 250 persones en competències digitals, ciberseguretat i programació
Només el 35,3% de les persones amb discapacitat en edat laboral estan en actiu, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística relatives al 2022 i publicades l’any passat. A més, el salari mitjà d’una persona amb discapacitat és un 17,2% inferior al de la resta de la població activa pel mateix lloc de treball. La directora general d'Eurofirms Foundation, Maria Jordà, ho atribueix als "prejudicis heretats que la societat porta a la motxilla, com la falsa creença que les persones amb discapacitat causaran més baixes i no seran tan productives". El 19% de les persones amb discapacitat, a més, tenen estudis superiors -incloent-hi doctorats-, però tot i que hi ha persones formades i preparades per treballar, no s'estan contractant.
Per la por al rebuig, moltes persones amb discapacitats invisibles no ho comuniquen a l’empresa. En aquest sentit, Jordà assegura que «la majoria de les persones no ho diuen», en un context en què «el 70% de les discapacitats són sobrevingudes». Amb tot, defensa que «la discapacitat no és una malaltia, sinó una condició». Per retallar distàncies i afavorir la integració laboral de les persones amb discapacitat, Eurofirms Foundation pica pedra cada dia perquè les empreses puguin veure «les capacitats que hi ha al darrere d’una discapacitat»: «Les ajudem a provar-ho perquè si hi ha una bona selecció i un bon encaix, aquesta persona rendirà igual que qualsevol altra», defensa.
En la darrera dècada, han detectat que cada vegada hi ha més empreses que aposten per contractar persones amb discapacitat per convicció, més enllà de per haver de complir amb la llei general de la discapacitat, que obliga a les de més de 50 treballadors a reservar el 2% dels llocs de treball a persones amb discapacitat. «Comencen a veure que la diversitat i la inclusió aporten un valor positiu real a l’empresa».
També fan acompanyament a les persones amb discapacitat perquè puguin entendre el que signen (el 32% té problemes per entendre la nòmina o el contracte laboral, fet que «impacta directament en la seva autonomia») o a revertir la discriminació que senten només de creuar la porta (el 88% considera que afegir que té discapacitat al currículum dificulta l’accés a una entrevista i el 49% s’han sentit discriminats en un procés de selecció, segons dades de l'Observatori Eurofirms Foundation, cofinançat per l’IRPF estatal 0,7 del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 i el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat).
Al llarg d’aquest any, Eurofirms Foundation ha contribuït a la inserció laboral de més de 1.300 persones amb discapacitat, a través de programes de selecció, formació, sensibilització a les empreses i acompanyament. I és que en un context en el que «el talent escasseja», Jordà defensa que «no ens podem permetre obviar el talent que hi ha al darrere de la discapacitat». Per cobrir un buit de mercat, també han creat una acadèmia de tecnologia -Tech Academy- on en tres anys ja han format a més de 250 persones en competències digitals, ciberseguretat i programació. «És un dels sectors amb més demanda que oferta on costa molt trobar professionals especialitzats», alerta. I aquí tenen una porta d’entrada. «Les persones amb discapacitat no volen compassió, volen dignitat, i la dignitat comença amb el treball», remarca. I és que recorda que «moltes persones adquireixen la seva discapacitat en edat laboral, ja sigui arran d’un accident, una operació, un ictus, una fibromiàlgia o una diabetis de tipus C, i tot això et pot obligar a haver de deixar d’un dia per l’altre la feina que estaves fent fins ara i haver-te de reinventar».
