Olot instal·la sis nous aparcaments tancats per a bicicletes amb capacitat per a 70 places
La iniciativa incorpora punts segurs en zones de pas i reforça l’ús quotidià dels desplaçaments sostenibles
L’Ajuntament d’Olot ha estrenat sis punts tancats per deixar-hi la bicicleta, amb un total de setanta places. Les instal·lacions s’han posat en marxa arran de la Setmana de la Mobilitat del setembre i s’han col·locat en espais molt freqüentats: la plaça de l’U d’Octubre de 2017, el carrer Mulleras (al costat de la Plaça Mercat), l’Estació d’Autobusos, els pavellons d’esports, l’Hospital d’Olot i l’avinguda Pere Badosa. Segons el consistori, aquests punts formen part del treball per reduir la contaminació i afavorir desplaçaments més nets. També s’emmarquen en el compromís de la ciutat amb el Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima i donen continuïtat al projecte Olot Pedala.
El regidor de Mobilitat i Transició Ecològica, Isaac Crivillés, explica que s’han escollit “zones d’activitat esportiva, de salut, de serveis i de connectivitat” perquè siguin útils al màxim de gent. Crivillés també assegura que l’Ajuntament preveu impulsar nous trams per a bicicletes en els pròxims mesos.
