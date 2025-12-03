Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Olot instal·la sis nous aparcaments tancats per a bicicletes amb capacitat per a 70 places

La iniciativa incorpora punts segurs en zones de pas i reforça l’ús quotidià dels desplaçaments sostenibles

Una usuària fents servir la nova instal·lació

Una usuària fents servir la nova instal·lació / DdG

Redacció

Redacció

Olot

L’Ajuntament d’Olot ha estrenat sis punts tancats per deixar-hi la bicicleta, amb un total de setanta places. Les instal·lacions s’han posat en marxa arran de la Setmana de la Mobilitat del setembre i s’han col·locat en espais molt freqüentats: la plaça de l’U d’Octubre de 2017, el carrer Mulleras (al costat de la Plaça Mercat), l’Estació d’Autobusos, els pavellons d’esports, l’Hospital d’Olot i l’avinguda Pere Badosa. Segons el consistori, aquests punts formen part del treball per reduir la contaminació i afavorir desplaçaments més nets. També s’emmarquen en el compromís de la ciutat amb el Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima i donen continuïtat al projecte Olot Pedala.

El regidor de Mobilitat i Transició Ecològica, Isaac Crivillés, explica que s’han escollit “zones d’activitat esportiva, de salut, de serveis i de connectivitat” perquè siguin útils al màxim de gent. Crivillés també assegura que l’Ajuntament preveu impulsar nous trams per a bicicletes en els pròxims mesos.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents