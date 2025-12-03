Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El projecte L’Obrador de Càritas Diocesana de Girona, guardonat per la Fundació Catalana de l’Esplai

L'espai, situat a Banyoles, convida als joves d’entre 15 i 25 anys a reflexionar a través de l'art sobre la realitat que els envolta

Els representats de Càritas Diocesana de Girona recollint el guardó.

Els representats de Càritas Diocesana de Girona recollint el guardó. / Càritas Diocesana de Girona

Meritxell Comas

Girona

El projecte 'L’Obrador: espai jove d’art en convivència' de Càritas Diocesana de Girona ha estat guardonat amb els Premis Josep Gassó Espina de la Fundació Catalana de l’Esplai, que reconeixen l’educació en el lleure i l’acció transformadora de les entitats sense ànim de lucre que treballen amb infants i joves sota els eixos de convivència i sostenibilitat.

L’Obrador és un espai situat a Banyoles per a joves d’entre 15 i 25 anys on, a través de l’art, aborden amb sentit crític i voluntat de fer reflexionar la ciutadania la realitat que els envolta. El motor és la participació de totes les persones implicades i el fil conductor és l’art, a través del qual expressen el que volen denunciar.

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Àngels Camós, explica que “aquest reconeixement és per a totes les persones que des del 2014 han donat vida a l’Obrador; participants, voluntariat, tècnics i administracions, que han fet gran aquest espai inclusiu per a joves on poden expressar-se i dir la seva a través de l’art”.

L'acte d'entrega dels guardons va ser dilluns al Centre Esplai del Prat de Llobregat, en el marc dels actes de celebració del Sopar Solidari de Funesplai.

