Reconeixen un projecte gironí sobre la millora en l’accés a la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual
Compta amb la participació de l’Institut d’Assistència Sanitària i del grup en Trastorns en Neurodesenvolupament de l’Idibgi juntament amb altres socis europeus
El projecte europeu Equal Treatment (Tracte no discriminatori) ha estat guardonat amb el Premi Zero Project, un dels reconeixements internacionals més rellevants en l’àmbit de la discapacitat. En el projecte hi han participat professionals del servei de discapacitat intel·lectual de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), membres, a la vegada, del grup de recerca en trastorns del neurodesenvolupament de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) conjuntament amb altres socis europeus i en el seu moment la Fundació Arnau d’Escala.
L’objectiu és millorar l’accés i garantir un tracte adequat de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis de salut, mitjançant la formació dels professionals que intervenen en el seu procés d’atenció, així com dels familiars i persones de suport. El projecte permet avançar en una atenció més equitativa i en igualtat de condicions que la resta de la població. El més important és que els resultats del projecte cobreixen un dèficit identificat que hi ha en els estudis de l’àmbit sanitari en relació amb el tracte a les persones amb discapacitat intel·lectual.
Bones pràctiques i formació en línia
En el marc del projecte s’ha elaborat un decàleg de bones pràctiques, que inclou mesures com l’ús del passaport sanitari, l’adaptació de les visites mèdiques a les necessitats de cada pacient, la disponibilitat del temps necessari per a l’atenció o l’adequació de la comunicació a les dificultats de la persona, entre d’altres.
Paral·lelament s’ha elaborat una formació en per donar eines al personal sanitari, professionals i persones usuàries a l’hora de tractar o atendre a persones amb discapacitat intel·lectual.
Els resultats del projecte Equal Treatment tenen la voluntat de contribuir a un model d’atenció sanitària més accessible, inclusiu i respectuós amb els drets de totes les persones, especialment d’un col·lectiu sovint vulnerable com el de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Tipus de premis
Zero Project és una iniciativa de l'organització austríaca Essl Foundation, centrada en els drets de persones amb discapacitat. És un projecte que actua com a plataforma de difusió de les solucions més innovadores i efectives als problemes a què s'enfronten cada dia les persones amb discapacitat, sigui quina sigui. L'objectiu final és avançar cap a un món sense barreres i inclusiu.
Aquest projecte compta amb una xarxa de més de 4.000 experts a 170 països que busquen i identifiquen les polítiques i pràctiques més innovadores per millorar la vida d'aquestes persones. Un cop triades, Zero Project les mostra al món en la trobada anual que organitza a Viena.
La recerca del Zero Project es guia per tres criteris principals: innovació, impacte i escalabilitat. Amb la seva àmplia xarxa global i intersectorial, el Zero Project organitza un extens procés de selecció: aquest any s’han presentat 586 nominacions de 93 països. Els guanyadors dels premis tenen l’oportunitat de presentar les seves solucions a la Zero Project Conference 2026, que tindrà lloc a l’Oficina de les Nacions Unides a Viena, del 18 al 20 de febrer de 2026.
El projecte Equal Treatment del programa Erasmus+té un pressupost total de 250.000 euros. Va començar el gener del 2022 i va acabar el 2024.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra