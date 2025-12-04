Els Comuns demanen al govern espanyol canvis en la regulació de la pesca de tonyina vermella
El diputat Eloi Badia registra preguntes al Congrés a partir de les inquietuds de la Confraria de Pescadors de l’Escala
Els Comuns han traslladat al govern espanyol les inquietuds de la Confraria de Pescadors de l’Escala sobre la regulació de la pesca de la tonyina vermella. El diputat Eloi Badia (Sumar) ha registrat al Congrés dues preguntes escrites que recullen les demandes que els pescadors li van exposar en una reunió celebrada el 14 de novembre.
La Confraria reclama canvis en la normativa vigent, que fixa la quota estatal de tonyina vermella en unes 7.000 tones anuals. Segons els Comuns, aquesta quantitat es reparteix entre 819 embarcacions, de les quals el 87% pertanyen a flotes industrials destinades principalment a l’exportació. En canvi, només un 11% correspon a la pesca artesanal, amb 699 barques. Aquesta distribució fa que «11 vaixells industrials puguin capturar 3.642 tones», més de la meitat de la quota total. Davant aquesta situació, Badia ha preguntat al govern si té previst augmentar la quota destinada a la pesca artesanal i si contempla ampliar els tipus d’embarcacions afectades per la pesca accidental.
Segons els Comuns, l’objectiu és revisar el model actual perquè tingui més en compte la flota artesanal i les seves necessitats.
