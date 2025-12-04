Els municipis gironins que finalment no hauran de tenir zona de baixes emissions al gener
Territori actualitza la llista de localitats que superen els límits permesos per NO2, partícules i ozó
La revisió anual del departament de Territori ha confirmat que diversos municipis gironins queden finalment exclosos de l’obligació d’implantar una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir de l’1 de gener. Figueres, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols surten de la llista després que l’anàlisi de la mitjana 2020-2024 hagi constatat que no presenten superacions dels valors límit o objectiu de qualitat de l’aire per diòxid de nitrogen (NO₂), partícules o ozó. Segons Territori, la millora dels seus indicadors els allibera de la mesura prevista inicialment.
Municipis gironins que finalment no hauran de tenir una ZBE
- Figueres
- Palafrugell
- Sant Feliu de Guíxols
Municipis gironins que hauran de tenir una ZBE l'1 de gener
- Banyoles
- Olot
- Salt
En canvi, Banyoles, Olot i Salt sí que hauran d’implantar una ZBE. Tot i que el decret estableix que les zones han d’estar activades a partir de l’1 de gener, això no implica que els municipis tinguin la ZBE operativa en aquesta data. Per exemple, fonts de l’Ajuntament de Banyoles expliquen que preveuen licitar el projecte a principis d’any, i apunten que la memòria tècnica ja està redactada i que només falta completar els tràmits administratius per tirar-lo endavant. Girona, per la seva banda, manté l’obligació ja fixada per la normativa estatal.
El decret de la Generalitat, a través del qual es va aprovar el Pla de qualitat de l’aire, concreta que les ZBE s’han d’implantar allà on hi hagi superacions del valor límit o del valor objectiu. A la pràctica, això inclou l’ozó, que és el contaminant amb valors objectiu fixats, mentre que l’NO₂ i les partícules tenen valors límit. El text amplia així l’obligació d’implantar ZBE als municipis que acumulen cinc anys de superacions per ozó.
A més, una disposició addicional del decret estableix que el departament de Territori ha de revisar anualment el llistat en funció de les superacions registrades. Amb l’actualització de la mitjana 2020-2024, la conselleria conclou que un total de 24 municipis catalans queden exclosos de l’obligació d’habilitar una ZBE l’any vinent.
