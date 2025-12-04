Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans

Les imatges preses amb càmeres de fototrampeig revelen com els senglars o cérvols s'allunyen dels camins més transitats

Les fotos amb càmeres de fototrampeig d'animals en espais naturals de Catalunya

Les fotos amb càmeres de fototrampeig d'animals en espais naturals de Catalunya / ACN

ACN

Girona

Un estudi preliminar revela que els camins més transitats pels vianants de quatre espais naturals catalans registren una menor presència d'espècies com el senglar o el cérvol. La recerca, feta en el marc del projecte FLOW4BIO, coordinat per la Fundació Emys i amb la participació del CTFC, SEO BirdLife i la Fundació Trenca, ha analitzat l'activitat de la fauna a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, el Parc Natural dels Ports i l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. S'ha basat en dades de 48 càmeres de fototrampeig i ha utilitzat l'aplicació Strava per determinar els camins més freqüentats. Les entitats demanen reforçar la regulació davant l'auge de visitants en aquests espais.

