El Govern preveu que el Pla de l'Estany generi 630,8 MW d'energia solar i 103,5 d'eòlica
L'ICAEN presenta els resultats preliminars del PLATER als alcaldes de la comarca
La directora de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), Anna Camp, ha presentat els resultats preliminars del Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER) a la comarca del Pla de l'Estany. Segons aquest document, l'institut assigna a la comarca una producció de 630,8 MW d'energia solar i 103,5 d'eòlica en l'horitzó del 2050. A més, la presentació també va servir per detallar als alcaldes les eines que el Govern posa a la seva disposició perquè puguin ajustar la proposta inicial a la realitat i les preferències. En les darreres setmanes l'ICAEN va presentant els resultats del PLATER a totes les comarques.
El pla territorial detalla que el Pla de l'Estany haurà de produir 95,1 MW d'energia solar en edificis i 13,6 MW en espais artificialitzats com ara pedreres o abocadors en desús, per exemple. A més, caldrà afegir-hi 522,1 MW més d'espais no artificialitzats. En total, l'ocupació del sòl no artificialitzat per a l'energia solar es preveu que arribi a les 840 hectàrees, un 3,2% de tota la superfície de la comarca. Dels 630,8 MW d'energia solar que hauria de produir el Pla de l'Estany abans del 2050 es resten els 59,88 MW que ja es generen a dia d'avui. Per altra banda, el PLATER contempla que la comarca també generi 103,5 MW d'energia eòlica.
El PLATER recull, en la seva versió preliminar, la capacitat de generació de tot el país amb l’objectiu que cada territori aporti energia renovable en funció del seu potencial. Per una banda, calcula la capacitat dels edificis i dels espais artificialitzats com a zones d’acceleració per a la implantació d’energia fotovoltaica, i també la disponibilitat per a la instal·lació d’energia eòlica. Per l’altra, a partir d’una metodologia única, homogènia i vàlida per al conjunt del país, el PLATER ha identificat sobre el mapa de Catalunya aquelles zones no urbanitzables prioritàries per a l’acollida de parcs eòlics, per un costat, i de plantes fotovoltaiques, per l’altre.
Durant la presentació, a més dels resultats preliminars del PLATER, també es va explicar als càrrecs electes la metodologia emprada i es va convidar tots els municipis a participar en la definició final del document. Anteriorment, el PLATER ja s'havia sotmès a un període de consultes prèvies en què es van rebre 358 aportacions. Un cop s’iniciï el període d’informació pública, els municipis del Pla de l’Estany podran presentar les seves propostes, que tindrà una durada extraordinària de tres mesos per facilitar la participació del món local. Posteriorment, un cop aprovat definitivament el PLATER, els municipis podran adaptar el seu ordenament urbanístic com a instrument per exercir la seva capacitat de decisió a l’hora d’ordenar la instal·lació d’energies renovables en el seu territori, sempre amb línia amb els criteris definits al PLATER.
