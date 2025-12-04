Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Toboso és investit nou alcalde de la Vall de Bianya

Pren el relleu de Santi Reixach, que va morir sobtadament el 21 de novembre als 69 anys

El nou alcalde de la Vall de Bianya, Marc Toboso (al centre, amb la vara), amb els regidors del consistori després del ple extraordinari d’investidura.

El nou alcalde de la Vall de Bianya, Marc Toboso (al centre, amb la vara), amb els regidors del consistori després del ple extraordinari d’investidura. / Ajuntament de la Vall de Bianya

Tony Di Marino

La Vall de Bianya

Marc Toboso és des d’aquest dimecres al vespre el nou alcalde de la Vall de Bianya. El ple extraordinari celebrat a l’Ajuntament va formalitzar el seu nomenament, que arriba després de la mort sobtada de Santi Reixach, el 21 de novembre als 69 anys. Reixach era l’alcalde del municipi des del 2011 i presidia també el Consell Comarcal de la Garrotxa.

En les seves primeres paraules com a batlle, Toboso va admetre que el relleu es produeix en «unes circumstàncies que ningú hauria volgut». A més, va afirmar que el record del seu predecessor és present en tot el consistori: «Ens trobem aquí perquè en Santi ja no hi és. La seva pèrdua encara pesa, i és impossible continuar aquesta etapa sense recordar-lo», va expressar. Toboso va voler remarcar el lideratge de Reixach, de qui va destacar la generositat i la manera com guiava l’equip «amb claredat i esforç». El nou batlle va explicar que ell mateix va entrar a la llista municipal a proposta de Reixach. Toboso ha demanat paciència als veïns i als companys de govern i s’ha compromès a treballar «amb humilitat, feina i companyerisme. També ha agraït la confiança dels regidors que l’acompanyaran en aquesta etapa i ha garantit que el consistori escoltarà la ciutadania i treballarà «colze a colze» amb el veïnat.

