Patrulles conjuntes de Mossos i Policia Municipal reforçaran la seguretat al centre d’Olot durant la campanya de Nadal
S’activaran divendres coincidint amb la Fira del Pessebre i s’allargaran fins al 12 de gener
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal d'Olot patrullaran conjuntament per tal de reforçar la seguretat ciutadana i la mobilitat al centre de la ciutat durant la campanya de Nadal. Les patrulles mixtes començaran divendres coincidint amb la Fira del Pessebre i s’allargaran fins al 12 de gener.
El dispositiu pretén incrementar la presència policial a les zones comercials en unes setmanes de molta afluència de persones. Els agents patrullaran a peu pel centre i oferiran consells i suport als comerciants per prevenir furts i incidències. També informaran sobre com evitar estafes en compres per Internet, en un període de forta activitat comercial.
Aquesta actuació s’emmarca en el treball coordinat que Mossos i Policia Municipal duen a terme durant tot l’any i que, en dates nadalenques, es reforça. Setmanalment, els comandaments dels dos cossos analitzen les actuacions i acorden els serveis a prioritzar, seguint les directrius de la Mesa de Coordinació Operativa, informa l'ajuntament en un comunicat.
La Policia Municipal d’Olot ha incorporat recentment set nous agents, que amplien la plantilla després de la creació de la Unitat Operativa ara fa un any. L’Ajuntament apunta que aquests reforços responen a l’objectiu d’augmentar la presència policial per garantir seguretat i civisme. De cara al 2025, està prevista la incorporació d’almenys tres agents més.
Pel que fa als Mossos d'Esquadra, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, va demanar a l’última Junta Local de Seguretat, que va comptar amb l’assistència de la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, incrementar la plantilla de l’ABP de la Garrotxa amb una vintena d’efectius. Segons la consellera, ja s’han incorporat 12 agents i la resta arribaran el mes de juny.
