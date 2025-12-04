Reconeixen un investigador gironí per un estudi sobre l'obesitat
Jordi Mayneris-Perxachs rep el Premi Jesús Serra 2025 de recerca bàsica
L’investigador Jordi Mayneris-Perxachs, cap del grup de Medicina i Biologia Integrativa de Sistemes de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) i membre del CIBEROBN, ha estat guardonat amb el Premi a la Recerca Jesús Serra 2025 en la categoria de recerca bàsica. El reconeixement, atorgat per la Fundació Occident, destaca aportacions científiques de joves investigadors en els àmbits de l’alimentació, la nutrició i la salut.
El seu projecte investiga la relació entre la microbiota intestinal, la salut cerebral i mental, i l'addicció al menjar -un trastorn que afecta prop del 20% de la població i que té un paper clau en el desenvolupament de l’obesitat. L’estudi apunta a l’existència d’una bactèria intestinal molt comuna que podria exercir un efecte protector davant aquest comportament addictiu, un descobriment que obre la porta a futures estratègies basades en probiòtics.
"Gràcies al Premi a la Recerca Jesús Serra, podrem avançar en el desenvolupament de noves estratègies naturals basades en l'ús de probiòtics per prevenir i tractar l'addicció al menjar i contribuir així a reduir l'obesitat”, va expressar l’investigador a l’acte d’entrega dels guardons, que es va celebrar aquest dimecres a Madrid. I va afegir: "Vivim en una societat que vol resultats ràpids i la recerca bàsica requereix temps i molta paciència, però a llarg termini és la que ens pot proporcionar un impacte més gran. Per això, vull agrair a la Fundación Occident que aposti per una categoria com aquesta."
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies