Autòpsia a la bossa de la brossa de la Cerdanya: el 91% no és al contenidor que toca
L'anàlisi de vint bosses domètiques evidencia que més de la meitat del que hi ha a la fracció de rebuig actual és orgànic que hauria d'anar al cubell marró
Miquel Spa
El 91,5% dels residus que es llencen al contenidor de rebuig a la Cerdanya no corresponen a la fracció que els tocaria. Aquesta dada es desprèn d’una autòpsia de residus realitzada a Llívia, una activitat impulsada per l’entitat Rezero amb el suport de la Diputació de Girona en el marc de la Setmana Europea per la Prevenció de Residus.
En total es van analitzar 20 bosses de rebuig, amb un pes de 29,75 quilos. Els resultats van indicar que només el 8,51% del contingut estava correctament dipositat a la fracció resta, mentre que el 91,49% s’hauria d’haver separat en altres fraccions. Una part d’aquests residus també es podrien haver evitat mitjançant canvis en els hàbits de consum.
Pel que fa a la tipologia de materials, el 17% del total analitzat eren envasos de plàstic d’un sol ús provinents d’aliments i begudes, i el 7% corresponia a envasos de cartró. Tot i no ser les fraccions principals en pes, aquests materials concentren un volum elevat: el plàstic representa el 43% del volum i el cartró el 18%. El vidre suposa el 8% del pes dels residus analitzats.
Segons Rezero, una part d’aquests envasos es podrien evitar mitjançant l’ús de carmanyoles reutilitzables o bosses de malla en la compra habitual d’aliments.
La fracció amb més presència va ser l’orgànica, que representava el 55% del total dels residus trobats al contenidor de rebuig, tot i que hauria d’anar al contenidor marró. Aquesta fracció és completament recuperable mitjançant el compostatge. Dins d’aquest mateix apartat, el 13% del conjunt dels residus corresponia a malbaratament alimentari. En termes absoluts, es van localitzar 4 quilos d’aliments en bon estat destinats al consum. En alguns casos, els productes es van trobar dins del seu envàs original.
Roba i medicaments
L’anàlisi també va detectar peces de roba susceptibles de reutilització i un volum de medicaments que representava l’1% del pes total. Aquests residus disposen de circuits de recollida específics per garantir-ne una gestió adequada.
L’autòpsia també va servir per exposar alternatives orientades a reduir la generació de residus, com l’ús de productes menstruals reutilitzables, la compra a granel de productes d’alimentació, higiene i neteja, i la planificació del consum per reduir el malbaratament.
Les administracions i entitats implicades insten la ciutadania a revisar els hàbits de consum i a utilitzar de manera correcta els contenidors per millorar els resultats de la recollida selectiva.
En aquest context, la implantació del sistema de recollida porta a porta al municipi es planteja com una eina per incrementar la separació en origen i millorar els percentatges de reciclatge. El funcionament del sistema requereix la participació de la població per assolir els objectius previstos en matèria de gestió de residus i prevenció.
