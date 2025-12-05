La dermatoscòpia digital s’estén a les consultes externes de l’hospital Trueta
L'aparell evitarà derivacions a l’hospital de Santa Caterina, on fins ara hi havia l’únic equip disponible del servei
El Servei de Dermatologia del Trueta i el Santa Caterina augmenta els recursos per a l’exploració de les lesions cutànies en detall, especialment aquelles pigmentades, mitjançant la dermatoscòpia digital, una tècnica que permet registrar digitalment múltiples lesions i fer un mapatge molt precís de la pell per decidir en quines cal fer seguiment.
Fins ara el Servei de Dermatologia del Trueta i el Santa Caterina oferia aquesta prestació al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, on des d’inici de 2024 s’ubicava l’únic dermatoscopi digital disponible. Pròximament, però, aquesta prova també es podrà realitzar a les consultes externes del Trueta gràcies a la incorporació d’un segon aparell, finançat a partir del projecte Cap Roig Solidari, pel qual un euro de cada entrada venuda durant la darrera edició del reconegut festival es destinarà a impulsar projectes en benefici de la ciutadania.
En aquest context, el Trueta ha estat una de les cinc entitats beneficiàries del projecte, el qual ha superat els 55.000 euros recaptats. Aquesta setmana s’ha celebrat la cerimònia d’entrega dels xecs a les entitats beneficiàries, que han estat lliurats per representants de les dues entitats organitzadores del festival de Cap Roig, que aquest 2025 ha arribat a la 25a edició: Juli Guiu, president del Grup Clipper’s, i Josep Maria Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya. Per part del Trueta, hi ha assistit la doctora i cap del Servei de Dermatologia, Margarida Roura, que ha expressat l’agraïment del centre per la iniciativa.
Enregistrar lesions cutànies en detall
El principal avantatge de la dermatoscòpia digital és la seva capacitat per enregistrar i analitzar múltiples lesions cutànies en detall. Això permet digitalitzar les lesions perquè els professionals puguin comparar les imatges en les visites de seguiment i identificar millor canvis subtils, els quals poden facilitar la detecció precoç del melanoma cutani, una de les formes més comunes de càncer de pell. Al mateix temps, poder fer aquest seguiment ajuda a evitar cirurgies preventives innecessàries en pacients amb múltiples lesions.
L’exploració es fa a partir del dermatoscopi digital, que funciona com un microscopi amb lents de 10 a 30 augments, i una font de llum polaritzada o convencional. Mitjançant aquesta tecnologia, els dermatòlegs poden observar estructures de les lesions que no són visibles a simple vista ni amb una lupa convencional.
El Servei de dermatologia del Trueta i el Santa Caterina destina aquest procediment a pacients amb unes condicions específiques que les fan tenir un risc elevat de desenvolupar un melanoma cutani. En aquest context, el servei realitza prop de 70 dermatoscòpies digitals cada any, xifra que s’espera augmentar a partir de 2026 fins a superar el centenar gràcies a la disponibilitat del nou aparell.
