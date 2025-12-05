Entitats socials decoren l’arbre de Nadal de la seu de la Generalitat a Girona
La Residència Til·lers de Salt, la Residència Can Font de Llorà i la Fundació Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella han creat figures fetes a mà amb motiu de l’activitat d’aquest matí
Persones usuàries de la Residència Til·lers de Salt, la Residència Can Font de Llorà i la Fundació Germanes Hospitalàries de Caldes de Malavella han participat aquest matí en una activitat a la seu de la Generalitat a Girona, on han col·locat les figures que havien preparat a mà als seus centres. L’arbre, cedit un any més per l’Associació de Viveristes de Girona, s’ha omplert de peces artesanes elaborades pels tres equipaments. Segons la Generalitat, és una iniciativa que es repeteix els últims anys i que vol donar protagonisme a les persones que formen part d’aquests serveis.
“Compromís amb la comunitat”
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha agraït la feina de les entitats participants, acompanyat del director dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió, David Álvarez, i del director d’Empresa i Treball, Pau Rich. Guitart ha destacat el “compromís amb la comunitat” i la importància de fer visible la tasca que duen a terme.
Durant la visita, els participants també han conegut les dues exposicions que acull l’Espai Santa Caterina: "180 anys dels Bombers de Girona i Bombers 40 anys". La visita guiada ha anat a càrrec del cap de la Regió d’Emergències de Girona, Jordi Martín.
