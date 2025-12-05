Girona registra la segona xifra més alta de matrimonis de la darrera dècada
El setembre es consolida com el mes preferit per casar-se
Les unions de persones del mateix sexe dupliquen les registrades fa només quatre anys
Girona ha tancat el 2024 amb 3.027 matrimonis, la segona xifra més elevada de l’última dècada i només superada pels 3.060 casaments del 2022. Segons el darrer balanç de l'Institut d'estadística de Catalunya (Idescat), les dades confirmen la tendència de recuperació iniciada després del fort descens provocat per la pandèmia i consoliden la demarcació en valors superiors als anys previs a la covid-19.
En comparació amb el 2023, quan es van registrar 2.892 unions, l’augment és de 135 casaments, un 5% més.
La modalitat exclusivament civil continua dominant de manera destacada. El 2024 s’han celebrat 2.840 casaments civils, que representen gairebé el 94% del total i constitueixen la xifra més alta de tot el període.
Els matrimonis catòlics, en canvi, mantenen una tendència sostingudament descendent. Amb 186 unions el 2024, es troben molt lluny dels més de 400 que encara es registraven fa dotze anys. Les celebracions d’altres religions pràcticament han desaparegut, amb només un casament registrat.
L’evolució dels matrimonis a Girona entre el 2012 i el 2024 mostra un comportament irregular. Durant els primers anys del període, la demarcació se situava de manera estable entre els 2.500 i els 2.900 casaments anuals, amb una presència més notable de matrimonis religiosos que en els darrers anys. Entre el 2016 i el 2019, les xifres es van mantenen en nivells similars, per sobre dels 2.800.
La irrupció de la pandèmia el 2020 va suposar una caiguda històrica fins als 1.644 casaments, el mínim de tota la sèrie. Tanmateix, la recuperació és ràpida: el 2021 les unions van tornar a créixer i el 2022, amb el retorn a la normalitat, es va registrar el màxim de la dècada, amb 3.060 casaments. El 2023 i el 2024 van consolidar aquest repunt, amb més de 2.800 i 3.000 unions respectivament, situant els darrers tres anys com el període de major activitat matrimonial en més d’una dècada.
Una temporada nupcial cada cop més concentrada
Els casaments a Girona mostren una marcada estacionalitat, amb una concentració sostinguda entre la primavera i la tardor.
Els mesos de maig a octubre acumulen cada any la major part de les unions, i el 2024 n’ha estat un bon exemple: maig (316), juny (350), setembre (379) i octubre (365) han estat els mesos més actius. La davallada de l’agost respecte a fa una dècada i la consolidació del setembre com un dels mesos preferits reflecteixen canvis en les preferències de les parelles.
Pel que fa a les dades per comarques, el Gironès és la que presenta una taxa més elevada de matrimonis, amb 4,09 per cada 1.000 habitants; seguida del Pla de l'Estany, amb 4,05. La comarca gironina amb la taxa més baixa és la Cerdanya, amb 2,28.
Augment progressiu dels matrimonis entre persones del mateix sexe
Els matrimonis entre persones de diferent sexe continuen essent majoritaris, però les unions del mateix sexe han assolit els seus màxims històrics recents.
El 2024 es van celebrar 2.923 matrimonis entre home i dona (96,5%), i 104 unions del mateix sexe: 46 entre homes i 58 entre dones, la xifra més alta de la sèrie.
Des del 2020, aquests casaments gairebé s’han duplicat, mostrant una normalització creixent i un augment sostingut en la seva presència dins del conjunt de matrimonis de la demarcació.
Finalment, les dades de Catalunya mostren una trajectòria molt similar a la gironina. El conjunt del territori també registra el 2024 una de les xifres més altes de la dècada, amb 27.836 matrimonis, lleugerament per sobre dels anys 2022 i 2023, i molt lluny del mínim del 2020, quan n’hi va haver 15.662.
Igual que a Girona, el casament civil és la modalitat clarament predominatòria, amb 25.394 unions el 2024 (un 91% del total). Els matrimonis catòlics han passat de més de 5.300 el 2012 a 2.402 el 2024, i les celebracions d’altres religions han caigut de més de 200 anuals a només 40.
Tot i la similitud en les tendències, Girona presenta en els darrers anys un creixement proporcionalment més intens que la mitjana catalana. Mentre Catalunya torna a nivells pròxims als d’abans de la pandèmia, Girona registra els millors resultats de tota la sèrie recent.
