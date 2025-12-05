L’alumnat gironí busca solucions per tenir cura del mar amb Pesca Neta
Més de 600 estudiants de Palamós, Blanes i l’Escala participen en les jornades educatives de la Setmana de la Innovació i el Mar, que posen el focus en les deixalles que els pescadors recullen al Mediterrani
Més de 600 alumnes gironins procedents de diversos centres educatius de primària i secundària de Palamós, Blanes i l’Escala van participar durant el mes d’octubre en les jornades educatives de la Setmana de la Innovació i el Mar, una proposta impulsada per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona (Confraries de Girona) a través de la branca educativa La Mar de Net de la Fundació per a la Creativació.
Es tracta d’unes jornades temàtiques que van posar el focus en la presència de plàstics i deixalles que els pescadors es troben al Mediterrani i que els ells mateixos, a través del projecte Pesca Neta, recullen, comptabilitzen i reciclen cada dia.
Les jornades es van dur a terme als diferents municipis amb tres dies intensos d’activitats, amb tallers de sensibilització, xerrades amb pescadors, una hackató educativa i, finalment, una jornada de cloenda per presentar les millors propostes per a reduir la presència de deixalles al mar. La jornada de cloenda també va comptar amb el testimoni directe de pescadors i amb una xerrada d’Odicean Expeditions, especialitzats en la protecció i conservació marina.
Un joc per recollir residus
Entre les propostes que es van presentar destaquen, d’una banda, un joc ideat per estudiants de 2n d’ESO que planteja recol·lectar per equips el màxim volum de residus a la costa de Blanes. «El nostre planeta està en perill i el mar és un dels grans afectats; un canvi climàtic creat pels humans que per desgràcia ara és una realitat que hem de combatre en contra», argumenten les estudiants, que reconeixen estar «cansades de l’egoisme d’aquesta societat amb el planeta i, com a joves, creiem que podem ajudar». Amb tot, lamenten que «milions de tones de plàstic acaben als mars cada any, destruint hàbitats i posant en perill els animals marins, amb una llista llarga de les conseqüències pels humans». Davant d’aquesta realitat i partint de la premissa que «a nosaltres ens motiva molt educar i conscienciar perquè pot inspirar a altres a actuar», han decidit crear un joc obert a tothom perquè «hem de cuidar el planeta com mai hem fet ja que ens dona escalfor, llit i confort».
A partir d’aquí, fan una crida a salvar el mar perquè «ens necessita». En aquest sentit, proposen un joc que ha de permetre «lluitar pel nostre futur i ajudar a les altres espècies». I n’expliquen el funcionament: «Es juga per equips a la platja de Blanes, hi poden jugar des de nens petits fins a persones grans en dues categories: la professional, amb la modalitat de submarinisme, i la no professional, que és la proposta més familiar. En un temps establert, cada grup ha d’agafar el màxim de residus que trobin per la costa. I l’equip que agafi més residus, guanya». Els premis, com no podia ser d’una altra manera, estaran relacionats amb la vida marina.
Curses per recollir brossa
Una altra proposta fa referència a un conjunt de carreres gratuïtes que «no només es fan per córrer sinó per recollir brossa per acabar reciclant-la amb una aplicació semblant a Strava amb la que es poden acumular punts segons la classificació i la quantitat de brossa obtinguda». Amb aquests punts proposen que es puguin comprar articles reutilitzables, ecològics i reciclats. A cada poble o ciutat de Catalunya, expliquen, «hi haurà una classificació amb la que es podrà pujar de nivell i aconseguir millors recompenses i participar en la lliga competitiva». Les carreres seran de 5, 10 i 15 quilòmetres i «a l’inici obsequiaran els participants amb unes bosses especials per posar la brossa a l’esquena».
Veure i valorar l’esforç dels pescadors
Les tres edicions de la Setmana de la Innovació i el Mar van tenir molt bona rebuda tant per part de l’alumnat com del professorat. En aquest sentit, el president de Confraries de Girona, Antoni Abad, va destacar que «pel sector és important vincular la població jove amb l’acció Pesca Neta, ja que veuen directament l’esforç diari que fan dels nostres pescadors i és molt interessant conèixer les propostes que fan per reduir la presència de deixalles que arriben al mar».
Finalment, des de la Fundació per a la Creativació fan una valoració molt positiva de l’edició d’enguany: «Penso que han sigut uns dies molt positius pel que fa a l’àmbit pedagògic, ja que han sorgit idees molt bones que han servit per conscienciar-los de la situació que pateixen cada dia els pescadors; fa la sensació que hem creat grups de petits activistes pel que fa a la protecció del medi marí», va assenyalar el director tècnic de la fundació, Jordi Callejón.
Més de 172.000 litres de deixalles
Pesca Neta va néixer l’any 2020 amb l’objectiu de mesurar els residus que els pescadors recollien diàriament i identificar quin tipus de brossa és més freqüent al mar Mediterrani. Aquesta iniciativa, promoguda per les Confraries de Pescadors de Catalunya i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, compta amb el suport del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura (FEMPA). El projecte treballa per eliminar deixalles marines i contribuir a la preservació de l’ecosistema marí davant la contaminació.
En l’edició d’enguany, un total de 163 embarcacions de les Confraries de Pescadors de la província de Girona (58 d’arrossegament i 105 d’altres modalitats de pesca) s’han sumat al projecte Pesca Neta de les confraries de pescadors de Cadaqués, Port de la Selva, Llançà, Roses, l’Escala, l’Estartit, Palamós, Blanes i Sant Feliu de Guíxols. Prop de 250 pescadors gironins estan activament adherits al projecte, sumant esforços. La recollida de residus del mar ha superat els 172.857 litres acumulats en quatre anys només a Girona. L’any passat, els pescadors van retirar un total de 45.217 litres de deixalles, dedicant 1.047 hores de neteja en la seva jornada laboral. En l’àmbit català del projecte, han registrat prop de 400.000 litres de residus en quatre anys, amb un increment de la recollida del 66% entre el 2021 i el 2024. Totes les dades es registren a través d’una aplicació mòbil que permet una avaluació precisa del tipus i quantitat de deixalles retirades, facilitant la gestió i el reciclatge posterior.
