Les vies verdes de Girona reben el premi RedBici 2025 pel seu model de mobilitat sostenible i l’impacte social de la xarxa
El jurat en destaca els resultats d’un estudi del 2024 que analitza beneficis econòmics, ambientals i de salut i la consolidació de les rutes de proximitat
La Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes han estat distingits amb el premi RedBici 2025 a la millor infraestructura ciclista d’àmbit interurbà. El guardó reconeix el paper de les ecovies com a model de mobilitat activa i la tasca feta per analitzar-ne els resultats econòmics, ambientals i de salut.
El jurat ha valorat especialment l’estudi presentat el 2024, que quantifica per primera vegada l’impacte ampliat de la xarxa. Segons el document, les ecovies generen un impacte global de 9,5 milions d’euros, un 137,5 % més que el 2018; estalvien 1.381 tones de CO₂ anuals, i contribueixen a crear 125 llocs de treball directes i indirectes. L’informe calcula també un impacte en salut valorat en 2,47 milions d’euros segons metodologies de l’Organització Mundial de la Salut.
Una infraestructura “madura i molt utilitzada”
El treball, elaborat pel Consorci de les Vies Verdes i presentat pel president delegat, Quim Roca, i el consultor Xavier Abad (BIM Consultors), situa la xarxa com una infraestructura “madura i molt utilitzada” tant per residents com per visitants. Les dades indiquen que el 92 % dels usuaris són persones que viuen al territori i que l’edat mitjana és de 54 anys. Les enquestes —786 en total, recollides entre juny i octubre— s’han combinat amb més d’un milió de registres dels comptadors automàtics.
El jurat també ha destacat la nova categoria de via local, un conjunt de rutes de proximitat que amplia el concepte tradicional de via verda. Aquestes connexions reforcen els desplaçaments quotidians entre nuclis, faciliten la mobilitat no motoritzada i mantenen una afectació ambiental reduïda. La Diputació subratlla que aquesta tipologia ha contribuït a consolidar la xarxa com a infraestructura clau per a la mobilitat del dia a dia i per a usos recreatius i de salut.
La gala RedBici 2025 ha reconegut igualment projectes d’altres territoris en categories com lideratge institucional, innovació, educació i governança. Entre els premiats hi ha iniciatives de Bilbao, Múrcia, Sant Boi de Llobregat, Elx, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Sant Just Desvern, Màlaga, la Diputació Foral d’Àlava i Paracuellos de Jarama.
Segons la Diputació, el reconeixement suposa un impuls per continuar millorant i ampliant la xarxa, amb l’objectiu de fomentar desplaçaments més saludables, segurs i respectuosos amb l’entorn.
