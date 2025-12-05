L'Idibgi publica un nou conte infantil de divulgació científica sobre el cor
El llibre, escrit per Cristina Masanés i il·lustrat per Pilarin Bayés, ha estat creat amb el suport de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), i apropa el funcionament i la importància d’aquest òrgan a infants de 3 a 8 anys
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) presenta “Tam-tam”, el tercer conte de la seva col·lecció de divulgació científica per a infants, que està dedicat al cor. L’obra està escrita per Cristina Masanés, una de les veus literàries més reconegudes, i dibuixada per Pilarin Bayés, referent de la il·lustració infantil a Catalunya. El projecte ha estat possible gràcies a l’Ajut FCRI 2025 de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) i ja és a la venda a llibreries sota el segell editorial de Llibres del Segle.
Un viatge al batec de la vida
En aquesta nova història, el públic d’entre 3 i 8 anys descobrirà com el cor alimenta cada racó del cos, quin és el seu funcionament i com s’accelera quan ens emocionem o fem esport, i com cada batec ens explica coses d’allò que fem i sentim. A través del relat de Cristina Masanés, que s’acompanya del traç inconfusible de Pilarin Bayés, el públic infantil aprendrà per què la sang fa “voltes” pel cos, i reflexionarà sobre la diversitat de vides que bateguen en aquest món.
“Un viatge al mon dels humans a través del batec del cor, amb supercors i cors inspirats, cors trapella i cors descobridors, cors robats i cors de pedra. Un conte amb 4 finals perquè cada infant s’hi pugui reconèixer”, comparteix l’escriptora Cristina Masanés.
El conte ha estat assessorat pel Dr. Ramon Brugada, cap del grup de recerca en Genètica Cardiovascular de l’Idibgi i, també, cap del servei de cardiologia dels hospitals Trueta i Santa Caterina.
Ell és un dels protagonistes dels vídeos divulgatius que s’incorporen al llibre, accessibles al final de l’obra a través de codis QR. Estan protagonitzats per investigadors i investigadores de l’Idibgi que expliquen de manera visual i planera el batec del cor, com experimentar amb el pols o, fins i tot, com extreure l’ADN d’una maduixa a casa.
El conte ja és a la venda a les llibreries, i també es podrà adquirir aquest cap de setmana a la Fira Indilletres de La Bisbal d’Empordà, a la parada número 4 de l’editorial Llibres del Segle.
