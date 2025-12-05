Més de 300 veïns participen en els Consells de Barri de Banyoles
Les vuit trobades han abordat neteja, mobilitat, seguretat i el funcionament del porta a porta
L’Ajuntament de Banyoles ha tancat aquesta setmana una nova ronda dels Consells de Barri, que s’han fet entre el 3 de novembre i el 3 de desembre en vuit punts diferents de la ciutat. En total, poc més de 300 persones han assistit a les trobades, que es fan dues vegades l’any i que, segons el consistori, ja són una activitat consolidada per acostar el govern municipal al veïnat. La sessió més nombrosa ha estat la del Barri Vell, celebrada el 17 de novembre, amb 75 assistents. També ha destacat la participació a la Vila Olímpica, on, segons la regidoria, es va triplicar l’afluència respecte a la ronda anterior de primavera.
El primer tinent d’alcalde i regidor de Consells de Barri, Jordi Congost, ha explicat que aquesta vegada hi ha hagut una “lleugera davallada” en el conjunt de participants, tot i que l’equip de govern fa una valoració positiva del desenvolupament de les reunions. Segons Congost, els temes més recurrents que han plantejat els veïns han estat la neteja de la via pública, la gestió dels residus i la mobilitat, especialment pel que fa als vehicles de mobilitat personal i les bicicletes.Als Consells de Barri també hi han pres part representants de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, que han fet un repàs de les actuacions al municipi des de la tardor passada. A cada trobada, l’Ajuntament ha presentat el balanç d’obres i intervencions fetes a cada zona, amb el suport de fotografies per mostrar l’evolució dels treballs.
“Algunes casuístiques a millorar”
Una de les qüestions tractades ha estat l’entrada en funcionament del sistema de recollida porta a porta al barri de Sant Pere. Segons Congost, la valoració general per part del veïnat ha estat positiva, tot i que es van plantejar “algunes casuístiques a millorar”.
Els Consells de Barri s’han celebrat a les Rodes, Canaleta, Mas Palau, Sant Pere, la Farga, Can Puig, la Vila Olímpica i el Barri Vell. Per facilitar la participació, l’Ajuntament va distribuir fulletons informatius a cada habitatge i va anunciar les convocatòries a través de la web municipal i les xarxes socials.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre