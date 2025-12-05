Olot controla una cinquantena d'arbres urbans per prevenir caigudes d'exemplars o branques
El municipi té més de 13.500 arbres ubicats en parcs i carrers de la ciutat
L'Ajuntament d'Olot fa seguiment i control de l'estat dels arbres de la ciutat a través d'una empresa especialitzada que aquesta setmana ha començat els treballs de revisió d'exemplars que hi ha plantats a diferents espais de la ciutat. Segons informa el consistori en un comunicat, la voluntat és prevenir riscos i assegurar el bon estat del verd urbà. Olot compta amb 13.562 arbres ubicats en els parcs i carrers de la ciutat. L'empresa estudiarà una cinquantena d'exemplars ja identificats i podrà ampliar l'acció a altres arbres de la zona. L'objectiu de l'acció és analitzar l'estat fisiològic i estructurals dels arbres per prevenir possibles incidències, com ara caigudes d'exemplars o de branques que puguin suposar un perill.
L'empresa especialitzada en consultoria, assessoria i serveis d'entorns arbrats (Doctorarbol. Árbol, Investigación y Gestión S.L.) s'encarrega de la revisió dels exemplars per prevenir possibles caigudes d'arbres o branques.
Durant aquest procés estudiaran un total de 49 exemplars ja identificats i, alhora, ampliaran l'anàlisi a exemplars amb accions per complementar l'actuació. Segons detalla el consistori, en concret revisaran 27 exemplars de plàtan a l'avinguda Astúries i Galícia, onze exemplars de roure americà i faig a l'avinguda Aragó, un freixe de l'avinguda Anselm Clavé, tres exemplars de pollancre i salze al Parc de les Mores, quatre plàtans i pollancres a la zona de les Fonts de Sant Roc i tres exemplars d'om i til·ler a l'àrea de l'escola Pla de Dalt.
Per fer la inspecció l'empresa ha desplegat un dispositiu amb dos professionals. L'acció s'emmarca en les tasques que l'Ajuntament d'Olot desenvolupa de forma periòdica per al manteniment i conservació del verd urbà, complementària a les campanyes habituals de poda i reposició d'arbres i amb la voluntat de garantir el bon estat dels espais verds i la seguretat als carrers.
L'any passat, aquest mateix model d'actuació va permetre revisar diversos roures situats al Parc de les Bisaroques després de la caiguda d'un arbre, i van confirmar que la resta d'arbres no tenien problemes estructurals.
"És una forma de tenir cura del verd urbà i, al mateix temps, garantir que l'arbrat de la via pública i d'espais verds continuï complint les condicions de seguretat òptimes, especialment davant del risc que branques o capçades velles puguin suposar per a la ciutadania en aquesta època de l'any", ha detallat al comunicat el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona.
Un cop acabada l'actuació, l'estudi i conclusions de l'informe tècnic es traslladaran als Serveis Urbans i al Consorci SIGMA per valorar possibles actuacions addicionals com podes o tales si hi ha algun arbre en risc. També establiran un calendari de seguiment periòdic per assegurar la seguretat i bon estat de l'arbrat.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre