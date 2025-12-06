Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Bonoloto deixa 2,1 milions d'euros a Porqueres

La butlleta guanyadora s'ha venut a l'Administració de Loteries número 1 del municipi

Diverses butlletes de sorteigs, algunes de La Bonoloto.

Diverses butlletes de sorteigs, algunes de La Bonoloto. / Europa Press

Europa Press

Girona

El comprador d'una butlleta de La Bonoloto validada a Porqueres ha guanyat més de 2,1 milions d'euros en haver estat l'únic encertant de Primera Categoria en el sorteig celebrat aquest divendres, segons ha informat Loteries i Apostes de l'Estat. En concret, el guanyador rebrà un total de 2.136.303,65 euros. La butlleta encertant ha estat validada a l'Administració de Loteries número 1 de Porqueres, situada a Sant Andreu, 29.

La combinació guanyadora del sorteig de la Bonoloto celebrat aquest divendres ha estat formada pels números 12, 19, 23, 25, 26, 37. El número complementari ha estat el 40 i el reintegrament, el 3. La recaptació ha ascendit a 2.990.793 euros. De Segona Categoria (cinc encerts més complementari) existeix un bitllet encertant que ha estat validat a l'Administració de Loteries número 1 de Corral de Almaguer (Toledo).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents