La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
El número s'ha venut per finestra a l'administració El Gall de la Sort
Redacció
Porqueres
El sorteig de la Bonoloto d’aquest divendres ha deixat un únic guanyador de primera categoria (sis encerts) amb la combinació 12, 19, 23, 25, 26 i 37. El premi ascendeix a 2.136.202 euros. La butlleta s’ha validat a l’administració de loteries número 1 de Porqueres, El Gall de la Sort, al Pla de l’Estany, situada al carrer Sant Andreu, 29. Segons la gestora de l’establiment, Anna Ballester, el bitllet es va vendre directament per finestreta. El Gall de la Sort ja ha repartit altres premis importants en els darrers anys, com el primer premi de la Loteria del Nen el 2024 o 75.000 euros del Sorteig Extraordinari de la Loteria Nacional el 2022.