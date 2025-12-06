Girona va registrar l'any passat un augment de dengue importat pel mosquit tigre
Els casos detectats es concentren en persones infectades fora de Catalunya i no s’han produït brots locals
Girona va experimentar un increment de dengue importat durant el 2024, segons les dades del Sistema de Vigilància de les Infeccions a Catalunya. En total, es van registrar 18 casos, gairebé el doble respecte al 2023, quan es van notificar 8 casos. També es va detectar un cas de zika, mentre que no se'n va registrar cap de chikungunya. Totes tres malalties són tropicals i tenen en comú que són infeccions víriques trameses per mosquits.
Aquest augment de casos no implica, però, transmissió local. Tots els contagis han estat importats, és a dir, afecten persones que es van infectar fora del territori català.
Per altra banda, les darreres dades disponibles fins al 2 de juny d'aquest any, indiquen que Girona ha tingut 3 casos de dengue, 1 de zika i cap de chikungunya, sense que s’hagin produït brots autòctons. Aquesta situació confirma la importància de la vigilància del mosquit tigre, principal vector d’aquestes malalties, per prevenir possibles transmissions locals.
Patologies clíniques
A nivell clínic, el dengue es manifesta majoritàriament amb febre (94,8%), cefalea (71,8%), miàlgia (69,6%) i dolor retroorbitari (44,9%), a més de símptomes com vòmits, dolor abdominal i petèquies. Les dades per regions sanitàries mostren que l’augment dels casos de dengue importat es concentra principalment a les àrees metropolitanes i el litoral. El 2024, els serveis de vigilància de Barcelona i Barcelona Sud van registrar el major nombre de casos, amb 108 i 27 casos de dengue respectivament, seguits pel Barcelonès Nord-Maresme amb 34 casos. En el global de Catalunya, hi va haver 257 casos de dengue, mentre que el 2023 en van ser 142. Aquest 2025 ja n'hi ha hagut 77 en total.
En el 16% d'infeccions hi ha hagut ingrés hospitalari, però tots els afectats han evolucionat favorablement. Entre 2022 i 2024, el 23,6% dels casos van necessitar hospitalització, amb un únic cas de dengue greu notificat l’octubre del 2024 que va acabar mort.
A Catalunya, els virus més rellevants són dengue, chikungunya, zika i febre del Nil Occidental, aquesta última patologia es transmet principalment per altres espècies de mosquit. Els casos a Girona i la resta de Catalunya són majoritàriament importats, ja que la combinació del moviment de persones i la presència del mosquit tigre constitueix el principal factor de risc. Els brots locals han estat excepcionals, amb exemples com el dengue detectat a Malgrat de Mar el 2023 o els 8 casos de Vila-seca el 2024, alguns dels quals havien estat notificats des de França.
La Generalitat de Catalunya manté un sistema de vigilància i control del mosquit tigre i les arbovirosis, que inclou monitoratge de poblacions de vectors, detecció precoç de casos, diagnòstic ràpid, tractaments larvicides i, si cal, adulticides. La prevenció ciutadana juga un paper clau: es recomana eliminar recipients amb aigua estancada tant en espais privats com públics, revisar periòdicament possibles llocs de cria i adoptar mesures d’ordenament del medi per reduir l’hàbitat del mosquit. Cada any abans de l’estiu, els ajuntaments reben instruccions per disposar de plans de prevenció i control de mosquits.
Tot i l’augment de casos de dengue a Girona el 2024, la vigilància activa, la informació als municipis i la col·laboració ciutadana han permès evitar brots locals i mantenir el control sobre aquestes infeccions. Les autoritats sanitàries continuen fent seguiment del mosquit tigre i dels virus importats, recordant que la combinació de prevenció, detecció precoç i actuació ràpida és clau per protegir la salut pública.
Expansió del mosquit tigre
Per altra banda, segons dades més recents de l'any passat, el mosquit tigre ja s'havia establert en el 89% de municipis gironins i el Ripollès i la Cerdanya són les comarques que concentren més municipis on encara no s'ha detectat. Malgrat tot, en els últims anys l'insecte s'ha anat desplaçant cada vegada més a zones de muntanya degut al canvi climàtic i els experts preveuen que l'expansió anirà en augment.
