Més de 150 persones alcen la veu contra la violència masclista en el Concert Solidari de la Fundació SERGI
L'entitat manté oberta la crida a la cessió d'habitatges buits per ampliar els recursos i acollir més dones que necessiten un lloc per començar de nou
Més de 150 persones van omplir aquest divendres la Sala La Mirona de Salt en el 4t Concert Solidari contra la Violència Masclista, organitzat per la Fundació SERGI, en una nit marcada per la música, l'energia, la denúncia i la solidaritat amb el projecte Dones Supervivents. L'actuació de Les Testarudes, un grup de nou dones amb un directe potent i ple de força, va convertir l'espai en una celebració col·lectiva per alçar la veu contra la violència masclista però també de celebració de saber-nos vives i en peu.
L'acte va iniciar-se amb la projecció de dos vídeos. El primer, en record i denúncia dels 87 feminicidis i altres assassinats de dones a l'estat Espanyol aquest 2025, 11 de les quals a Catalunya. El segon, amb el testimoni de sis dones acollides en habitatge social gràcies al projecte "Dones Supervivents" de la Fundació SERGI, que van donar veu al seu procés de recuperació i al valor de disposar d'un espai on reconstruir les seves vides amb autonomia i dignitat.
Després de l'obertura, Les Testarudes van desplegar el seu repertori d'ska, reggae i rocksteady, que va fer que el públic no deixés de moure's en cap moment. La seva energia sobre l'escenari i els missatges reivindicatius van crear una atmosfera d'unitat i resistència compartida.
L'esdeveniment va comptar amb la col·laboració de l'alumnat del Cicle Formatiu de Realització d'Audiovisuals i Espectacles del CIFOG, que elaborarà un vídeo de l'acte com a treball de classe, contribuint així a donar més difusió al missatge del concert i com a pràctica professional en una sala de concerts.
Actualment, el projecte d'habitatge per a "Dones Supervivents" acompanya 22 dones valentes i els seus infants en 24 pisos actius: 11 a Figueres, 5 a Salt, 5 a Girona, 1 a Banyoles, 1 a Lloret de Mar i 1 a Tossa de Mar. La demanda, però, no deixa de créixer. Per això, la Fundació SERGI manté oberta la crida a la cessió d'habitatges buits per ampliar els recursos i acollir més dones que necessiten un lloc per començar de nou.
La Fundació SERGI agraeix especialment el suport de La Mirona, l'Ajuntament de Girona, la Subdelegació del Govern a Girona i el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, que han fet possible una nova edició d'aquest acte de sensibilització i denúncia.
