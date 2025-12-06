Pares Noel motards porten regals a l'hospital Santa Caterina per a infants ingressats
També han visitat els usuaris de la llar residència la Maçana, on conviuen persones amb trastorns mentals severs
Aquest dissabte al migdia, diversos motards del grup Motards Girona disfressats de Pare Noel han arribat a l’hospital Santa Caterina per portar obsequis als infants ingressats. Els participants, que han fet l’entrada amb les motos guarnides per a l’ocasió, han estat rebuts per professionals del centre.
Els motards han deixat una àmplia gamma de regals en una sala habilitada, i seran els professionals qui els repartiran als nens segons l’edat i les necessitats, ja que actualment hi ha pocs infants ingressats. A més, també han portat una gran quantitat de dolços que es distribuiran entre els professionals, atès que molts pacients no en poden consumir.
Després de la visita a l’hospital, el grup ha fet una volta pel parc hospitalari i s’ha dirigit a la llar residència La Maçana. Els usuaris han pogut sortir a l’exterior, veure de prop les motos i fins i tot pujar-hi, en una estona que ha estat especialment lúdica per a ells. Segons els professionals, ha estat una experiència molt bona que els residents han gaudit intensament.
Aquesta és la primera vegada que el grup de motards visita el Santa Caterina, i la iniciativa ha estat rebuda amb molta il·lusió tant al centre hospitalari com a la residència La Maçana.
