La UE vol ampliar les operacions contra els narcos al Mediterrani
Frontext i Europol augmentaran l’ajuda als països de la UE per interceptar narcollanxes
Roger Gutiérrez Espunyes
Brussel·les vol reforçar la lluita contra el narcotràfic al Mediterrani ampliant les operacions marítimes i aprofundint la cooperació amb Centre d’Anàlisi i Operacions Marítimes en matèria de Narcotràfic (MAOC-N), format per vuit països, entre ells Espanya, i fins ara centrat sobretot a l’Atlàntic. La Comissió vol estendre’n l’empremta operativa al Mediterrani i impulsar una participació més àmplia dels estats membres, davant «l’augment de rutes de tràfic per mar i aviació». Paral·lelament, Frontex i Europol incrementaran el suport als països de la UE per detectar rutes emergents, interceptar narcollanxes i coordinar operacions en temps real.
La CE explorarà l’ampliació dels països de la UE membres del MAOC-N, que té la seu a Lisboa i compta amb oficina d’enllaç dels Estats Units. En plena escalada de la guerra contra les drogues per part de l’administració Trump, Brussel·les també assegura que reforçarà la cooperació amb els Estats Units «per frenar el tràfic de drogues i desmantellar les xarxes criminals».
«Cada vegada més global»
El paquet, anunciat per Ursula von der Leyen en les directrius polítiques de la Comissió, busca reforçar la capacitat europea per abordar un fenomen criminal «cada vegada més global i sofisticat». Brussel·les alerta que el narcotràfic constitueix «un negoci criminal mundial» que amenaça directament el benestar dels europeus i la seguretat del continent. Drogues com la cocaïna o les substàncies sintètiques alimenten la violència, la corrupció i la infiltració en l’economia legal.
La nova Estratègia s’articula en cinc àrees prioritàries. La primera és reforçar la preparació i la capacitat de resposta davant amenaces vinculades a les drogues. L’Agència Europea de Drogues (EUDA), amb un mandat ampliat, tindrà un paper central en la detecció de noves substàncies, l’emissió d’alertes ràpides i l’avaluació de riscos.
El segon eix se centra a protegir la salut pública, amb més mesures de prevenció, tractament i reinserció, incloses les iniciatives del programa Healthier Together. L’EUDA donarà suport als estats membres amb guies pràctiques i campanyes informatives.
Pel que fa a la seguretat, la Comissió vol reforçar la lluita contra el crim organitzat i revisarà el marc jurídic del tràfic de drogues el 2026. Entre les mesures hi ha la cooperació amb el sector privat per detectar enviaments il·lícits en serveis postals i paqueteria, així com una nova Estratègia Europea de Ports per enfortir-ne la resiliència contra el narcotràfic.
Un altre àmbit prioritari és la prevenció del dany social, mediambiental i comunitari. Brussel·les impulsarà un nou pla per protegir els menors de la captació per bandes criminals, i fomentarà intervencions de reducció de danys i mesures de prevenció del delicte amb el suport de l’EUDA.
Finalment, l’Estratègia reforça les aliances amb tercers països per millorar la cooperació operativa, l’assistència tècnica i la capacitat de resposta global. La societat civil i el sector privat també hi tindran un paper destacat.
El Pla d’Acció complementa l’Estratègia amb 19 mesures concretes en sis àmbits. Entre les accions, destaca l’adaptació a les noves rutes i tècniques de les xarxes criminals, amb més suport de Frontex i Europol per reforçar el control a les fronteres exteriors i abordar l’ús d’embarcacions ràpides.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya