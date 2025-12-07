Girona registra la taxa de robatoris amb força més alta de tot l'Estat
La província registra 2.606 fets en domicilis i establiments en nou mesos i un índex de 316 casos per cada 100.000 habitants
Les comarques de Girona registren una alta incidència de robatoris amb força, tant a domicilis com a establiments. Entre gener i setembre d'enguany s’han denunciat 2.606 casos, cosa que significa més de 9 robatoris cada dia, amb un augment del 2,7% respecte a l’any anterior.
La taxa per cada 100.000 habitants és la més alta de tot l’Estat, amb 316,5 casos, superant àmpliament Tarragona, que registra 2.304 fets i una taxa de 266,6, i Alacant, amb 5.453 casos i un índex de 272,2. En nombres absoluts, Girona és la vuitena província de l’Estat amb més robatoris, darrere de Barcelona (10.380), Madrid (9.406) i València (5.659). Ceuta i Melilla tenen les xifres més baixes, amb 30 i 60,4 casos per cada 100.000 habitants, respectivament.
Les dades de robatoris amb força en establiments i domicilis a Girona mostren una concentració clara en les grans ciutats: les 10 principals poblacions sumen gairebé el 38,5% del total de casos, amb 1.001 incidents denunciats. Al capdavant hi ha la ciutat de Girona, amb 207 robatoris, seguida pel municipi costaner de Roses, amb 143 fets. Aquesta concentració evidencia que, tot i que els delictes es registren a tota la província, els centres urbans continuen sent els punts més vulnerables.
Si ens centrem només en els robatoris a domicilis, Girona continua amb una incidència elevada. És la segona província amb la taxa més alta de l’Estat, amb 225,4 casos per cada 100.000 habitants, i s’han denunciat 1.855 fets durant els nou primers mesos del 2025. Això representa gairebé set al dia. Només Alacant la supera lleugerament, amb una taxa de 225,9 casos i 4.519 fets denunciats. Tarragona ocupa la tercera posició, amb una taxa de 193,9 casos. Les dades públiques del Ministeri de l’Interior mostren que aquest delicte ha augmentat un 3,1% respecte al mateix període de l’any passat. En nombres absoluts, Girona és la setena província de l’Estat amb més robatoris.
A la cua del llistat de províncies amb més incidència hi ha novament Ceuta i Melilla amb taxes de 19.2 i 30,2 casos per cada 100.000 habitants, respectivament.
Dels 1.855 robatoris, 679 s’han registrat als 10 municipis més poblats de la província, cosa que representa aproximadament el 37% del total. Novament, les poblacions amb més casos són la ciutat de Girona, amb 151 fets, seguida pel municipi costaner de Roses, amb 105 robatoris.
Els robatoris en domicilis són especialment preocupants perquè vulneren la propietat i la intimitat de les persones. Molts dels incidents es produeixen mentre els habitants dormen; altres cops, quan la casa està buida. En alguns casos, els assalts han inclòs amenaces o lesions als residents.
Aquest alt nombre de robatoris s’explica, en part, per la mobilitat dels delinqüents, que es desplacen ràpidament a Girona a través de les grans vies de comunicació i després tornen al seu lloc d’origen. També influeixen factors geogràfics i socials: les comarques gironines són frontereres, amb moltes urbanitzacions i habitatges a la Costa Brava que sovint romanen buits durant la tardor i l’hivern. A més, el canvi d’hora i la foscor més aviat accentuen el risc d’aquest tipus de robatoris.
Un exemple és la Garrotxa, on es duen a terme investigacions per una onada de robatoris a Olot, les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols. A principis de novembre es van registrar 15 incidents en dues setmanes -11 consumats i 4 temptatives- principalment durant la tarda-vespre, quan la llum és escassa. En dos casos, els lladres van actuar mentre els habitants dormien.
