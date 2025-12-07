Les infeccions de transmissió sexual es mantenen en nivells elevats a Girona
La clamídia és la que creix més però la sífilis i la gonorrea experimenten una lleugera davallada respecte al 2023
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) continuen mostrant una incidència alta a les comarques gironines, segons les darreres dades actualitzades del 2024, per part del Departament de Salut.
Tot i algunes oscil·lacions anuals, les més comunes, que són sífilis, gonorrea i clamídia, mantenen una tendència elevada respecte al període previ al 2016, amb increments especialment marcats en el cas de la gonorrea i, sobretot, la clamídia.
La que presenta dades més alarmants és la clamídia, ja que es tracta de la infecció amb l’increment més notable. S’ha passat d’una incidència de 21,9 el 2016 a un màxim de 176,4 el 2024. L’augment és sostingut i continu, amb un creixement especialment fort entre 2017 i 2019 i un nou impuls a partir de 2021. A més, és l’única que creix respecte al 2023.
La clamídia és una infecció provocada pel bacteri Chlamydia trachomatis. Sovint és asimptomàtica, fet que en dificulta la detecció i en facilita la transmissió. Si no es tracta, pot causar malaltia inflamatòria pèlvica i problemes de fertilitat. El tractament amb antibiòtics és senzill i efectiu.
Seguidament la que mostra paràmetres més elevats és la gonorrea, que continua sent una de les ITS amb un creixement més marcat a Girona. Des del 2016, quan la incidència era de 22,2, va augmentar de manera progressiva fins al màxim del 2023 (97,5). El 2024 ha registrat un lleuger descens fins als 91,2, però continua sent una xifra molt superior a la de fa una dècada.
Es tracta d’una infecció causada pel bacteri Neisseria gonorrhoeae. Afecta les mucoses genitals, rectals o faríngies i pot provocar dolor, secrecions i, si no es tracta, problemes de fertilitat. El tractament es basa en antibiòtics, però la seva resistència creixent és una preocupació mundial.
Finalment, la incidència de la sífilis ha mostrat variacions notables els darrers anys, amb pics i descensos que impedeixen establir una tendència clara. El 2019 va assolir la xifra més alta del període (35,5 casos per cada 100.000 habitants), mentre que el 2024 ha tancat amb 24,9, una reducció respecte al 2023 (30,5) però per sobre del nivell del 2016 (18,4).
Es tracta d’una infecció bacteriana causada pel Treponema pallidum. Evoluciona en diverses fases i, sense tractament, pot comportar complicacions greus. Es transmet principalment per contacte sexual i es tracta amb antibiòtics, habitualment penicil·lina.
Finalment, en menor mesura, una altra infecció registrada és el limfogranuloma veneri. En aquest cas, la incidència de l’any passat va duplicar la del 2023 tot i que es tracta de xifres molt petites. Concretament era de 4,3 casos per cada 100.000 habitants, mentre que el 2023 era de 2. La tendència a l’alça d’aquest tipus d’infecció va començar a partir del 2019, deixant de banda la davallada del 2020 a causa de la pandèmia.
El limfogranuloma veneri o limfogranuloma inguinal és una infecció de transmissió sexual provocada pel Chlamydia trachomatis L1, L2 i L3, tres subtipus de bacteri diferents dels que causen la infecció genital per clamídia més corrent. Sol afectar els ganglis limfàtics de l’àrea genital, encara que també hi ha formes asimptomàtiques de la infecció, sobretot en les dones.
Les ITS sotmeses a vigilància són la sífilis infecciosa, la gonocòccia, el limfogranuloma veneri i la infecció genital per clamídia, declarades com a malalties de declaració obligatòria (MDO).
Més de 40.000 casos
En el conjunt de Catalunya, el 2024 es van notificar un total de 40.202 ITS, fet que representa una taxa d’incidència (TI) global de 501,8 casos per cada 100.000 habitants i un increment del 6,6% respecte a l’any 2023. Del total d’ITS notificades, el 37,7% corresponien a dones i el 62,3% a homes.
Pel que fa al país de naixement, el 60,8% corresponien a persones nascudes a Espanya i el 39,2% a persones nascudes a l’estranger. Respecte al grup de transmissió (informació disponible en totes les ITS a excepció de l’herpes i les tricomones), la transmissió sexual entre HSH continua essent la predominant en la majoria d’infeccions, amb l’excepció de la infecció genital per clamídia, que afecta principalment les dones heterosexuals.
Entre les principals conclusions de l’informe del Departament de Salut, s’ha constatat un augment continuat en el nombre d’ITS notificades al Registre de les ITS.
Aquests increments són consistents amb el que s’observa a la resta d’Europa i a la majoria de països occidentals.
Quatre de cada deu casos es manifesten en persones nascudes a l’estranger
L’augment del nombre de relacions concurrents, associats moltes vegades a xarxes socials i la disminució de l’ús del preservatiu, fa que en un context d’elevades prevalences, el nombre d’exposicions i per tant de noves infeccions sigui cada vegada més alt.
Tot i que els homes continuen concentrant la majoria dels casos d’ITS — excepte en les tricomones i l’herpes—, l’augment relatiu més pronunciat observat en dones, especialment en la gonocòccia i la sífilis, apunta a una possible exposició recent o a dinàmiques de transmissió més actives en aquest grup, i subratlla la necessitat de desenvolupar estratègies de cribratge i prevenció adaptades al gènere.
Les ITS afecten principalment adults joves, amb una càrrega elevada en homes de 30-39 anys i en dones de 20-29 anys. Cal destacar que gairebé un terç dels casos es concentren en menors de 25 anys, percentatge que s’incrementa fins al 43% en el cas de la infecció genital per clamídia, la qual cosa subratlla la necessitat d’estratègies de prevenció i cribratge orientades a aquests grups d’edat, segons s’apunta en les conclusions de l'informe.
