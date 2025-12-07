El pont omple les pistes a la Cerdanya en el primer gran test del negoci turístic
Amb les estacions obrint per primera vegada tot el desnivell i els allotjaments de la vall al 90%, la comarca afronta tres jornades a ple rendiment que generen el 15% de la facturació anual
Miquel Spa
L’obertura de les pistes d’esquí durant el Pont de la Puríssima té un efecte directe sobre l’economia de la Cerdanya i del Pirineu català. Els visitants que practiquen esquí generen activitat per a allotjaments, restauració i serveis relacionats amb el turisme. La neu que ja pinta de blanc les pistes permet activar les plantilles de les estacions al complet, amb prop d’un miler de treballadors directes tan sols a la Molina i Masella, així com els negocis que s’hi mouen al voltant: hotels, restaurants, botigues, escoles i serveis complementaris. La neu de la Puríssima suposa el 15% del negoci total del turisme a la Cerdanya.
Les condicions meteorològiques permeten mantenir la neu gràcies a la producció de neu artificial durant la nit i a temperatures baixes a les cotes altes. Les estacions La Molina i Masella poden oferir uns 50.000 forfets durant el pont, el que representa 105.000 dies d’esquí venuts. Tenint en compte que el preu mitjà dels forfets és de 50 euros i que per cada euro generat per les estacions en repercuteixen nou en altres sectors com allotjaments, restauració, activitats o lloguer de material, l’impacte econòmic del pont és d’uns 20 milions d’euros.
Les empreses del sector turístic a la comarca facturen anualment uns 83 milions d’euros, el 30% de l’economia de la Cerdanya. El sector dóna feina a uns 1.000 treballadors, el 36,9% de la població ocupada de la comarca.
L’obertura de les pistes durant el pont garanteix activitat per a estacions, serveis i treballadors i reforça la connexió del turisme amb l’economia local. Masella posa en funcionament tota l’estació, contribuint a l’activitat econòmica de la comarca. La directora comercial de Masella, Maite Martí, destaca que «començar la temporada amb aquest pont és molt imporant; no només pel primer cap de setmana llarg de la campanya per nosaltres, sinó que també per engegar els motors de l’economia de la comarca. Ens permet preparar l’estació a ple rendiment i ser el motor econòmic». Martí explica que «des de l’inici de la temporada, la setmana passada, a Masella han augmentat les trucades als hotels a peu de pista, i avui tenim els hotels plens pel pont de la Puríssima gràcies a que els esquiadors volen venir i que hem pogut obrir l’estació.» Les condicions de les pistes permeten obrir tot el desnivell esquiable, des del cim de la Tosa fins al pla de Masella, amb cinquanta centímetres de neu. «La nostra prioritat és donar feina al màxim de personal possible; per això obrim abans i tanquem els remuntadors a finals d’abril, perquè els temporers puguin completar més mesos de contracte laboral», explica Martí.
L’impacte laboral de l’estació és considerable. Només a Masella treballen més de quatre-cents empleats, i sumant escoles d’esquí i serveis externs, la xifra supera els cinc-cents llocs de feina. En paral·lel, l’activitat dels visitants genera ingressos que repercuteixen en allotjament, restauració i altres serveis locals, consolidant la Cerdanya com a destí clau de turisme d’hivern al país.
Per la seva banda, la directora comercial de la Molina, Marta Viver, ha argumentat que «per la comarca començar la temporada amb aquest pont i tenir la Molina amb fins a cinquanta centímetres de neu pols i vint quilòmetres esquiables ens fa ser molt optimistes que tindrem una molt bona temporada d’hivern». El pont del desembre ha vingut precedit d’unes condicions meteorològiques que han fet possible l’arrancada del sector turístic: «el fred intens que ens ha fet, les nevades que vem tenir el novembre i les que preveiem que també tindrem durant aquests dies fa que tothom comenci a rodar a l’estació i als establiments que treballen al nostre entorn com ara els restaurants, les escoles, els hotels i les botigues. Això i les activitats que també activem fa que la gent tingui ganes de venir a la Cerdanya a passar els seus dies de festa a l’hivern».
El Pirineu viu una ocupació mitjana del 80% en un any de creixement
Els allotjaments del Pirineu afronten el pont de la Puríssima amb una ocupació mitjana del vuitanta per cent, mentre que les estacions d’esquí preveuen vendre més de cinquanta mil forfets al llarg dels tres dies festius. Segons el vicepresident del Patronat de Turismede Lleida, Juan Antonio Serrano, “les previsions són positives i els visitants podran combinar esquí amb altres propostes de natura, cultura i gastronomia de la zona”.
Per tipus d’allotjament, els hotels del Pirineu estimen una ocupació d’entre el vuitanta i el vuitanta-cinc per cent, mentre que els establiments fora de les zones més turístiques preveuen xifres inferiors. Els bungalows propers a les estacions d’esquí registren gairebé el cent per cent de reserves, i els situats més allunyats oscil·len entre el seixanta i el vuitanta per cent. Pel que fa al turisme rural, els allotjaments esperen un nivell d’ocupació al voltant del vuitanta-cinc per cent.
Pel que fa a l’esquí, Serrano ha detallat que les estacions nòrdiques mantenen els circuits oberts per a iniciació i activitats turístiques a Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la Vansa, mentre que Lles i Aransa també han posat en funcionament els itineraris de raquetes de neu. Finalment, Tavascan inicia la campanya de neu aquest dissabte amb l’obertura dels circuits de nòrdic i de raquetes. A la Cerdanya, les reserves per als dies 6, 7 i 8 de desembre se situen en el 90 %, mentre que pel període del 26 al 31 de desembre es troben entre el 80 % i el 95 %. S’espera que els hotels i els restaurants treballin amb normalitat i a bon ritme. Les dades provisionals de la temporada 2025 al Pirineu de Girona indiquen una millora respecte als tres últims anys. De gener a octubre, les comarques de Cerdanya, Ripollès i Garrotxa han rebut 837.273 visitants, que han generat 1.861.363 pernoctacions, un augment d’aproximadament el 3 % respecte al mateix període del 2024, segons l’Observatori de Turisme d’Eurecat.
