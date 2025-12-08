Enxampen cinc menors robant de nit al Mercat de Nadal de Ripoll
Els nois van ser interceptats per la Policia Local al pont del Raval, amb trenta-cinc cartells de manga que posteriorment van ser retornats al paradista
La nit de dissabte a diumenge, la Policia Local de Ripoll va enxampar a cinc menors d’edat que havien estat robant a una de les parades de la Fira de Nadal que s’està celebrant en el municipi durant tot el cap de setmana. Els agents de guàrdia van constatar des de la càmera de control de l’accés al barri vell que hi ha instal·lada a la plaça Gran i que poden veure des de la comissaria, que un grup de joves tenien un comportament sospitós. Tres dels nois involucrats en els fets controlaven als membres de la vigilància privada que de nit vetllen perquè no hi hagi robatoris a les parades de la fira, mentre dos més aprofitaven per robar material.
Els nois van ser interceptats per la Policia Local al pont del Raval, amb trenta-cinc cartells de manga que posteriorment van ser retornats al paradista. Es calcula que el valor era proper als 175 euros. Pel fet de ser menors d’edat, els autors del robatori no van ser detinguts, però la Policia els va posar a disposició de les seves respectives famílies. La Fira de Nadal es va iniciar divendres a la tarda i s’ha perllongat fins al vespre de dilluns.
