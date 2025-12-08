Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fins a 12 Km de retenció a la C-16 a la Nou de Berguedà en l’operació tornada del pont de la Puríssima

Les principals afectacions fins a les 16h de la tarda es concentren en aquesta via, la N-260, i la C-14

La carretera C-55, al seu pas per Castellgalí, al Bages, en una imatge d'arxiu.

La carretera C-55, al seu pas per Castellgalí, al Bages, en una imatge d'arxiu. / Nia Escolà / Arxiu ACN

La C-16 està concentrant les principals retencions a primera hora de la tarda d’aquest dilluns, en l’operació tornada del pont de la Puríssima. Als voltants de les 16h de la tarda, la via que connecta amb el Pirineu a través del túnel del Cadí presenta 12 km de retencions entre Bagà i la Nou de Berguedà, en sentit Barcelona, i n’hi ha 6 més de congestió encara a la Cerdanya, entre Urús i Bellver de Cerdanya. A la N-260, entre Ribes de Freser i Ripoll, el SCT també informa a aquesta hora de 6 km de circulació amb retencions en sentit Barcelona. Un altre punt calent és a la C-14 en sentit Lleida, amb 4 km de retenció entre Fígols i Alinyà. El SCT preveu que avui tornin 250.000 vehicles a l’àrea metropolitana de Barcelona.

