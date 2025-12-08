Junts de Ripoll no contempla cap moció de censura a Orriols malgrat la plantada del ple
El portaveu Ferran Raigon es marca les eleccions de 2027 com a opció per derrotar a Aliança Catalana
El portaveu de Junts per Ripoll, Ferran Raigon, no considera la possibilitat d’intentar una nova moció de censura contra l’alcaldessa Sílvia Orriols, malgrat la plantada que tots els grups de l’oposició van fer a l’equip de govern en l’últim ple ordinari de novembre. L’opció és segons el líder del grup nacionalista “un fantasma que planeja sobre la sala de plens” però creu que la prioritat segueix sent, tal com ja van expressar en la roda de premsa del febrer passat després d’avortar la possibilitat de fer fora Aliança Catalana de l’alcaldia “traslladar a la ciutadania altres projectes més vàlids i il·lusionants”. A més, Raigon diu que suposaria “treure un govern dèbil per posar-ne un altre igualment dèbil”, ja que hauria d’unir a grups de diverses sensibilitats. L’oposició ripollesa està formada per cinc grups, integrats per onze regidors de Junts, ERC, PSC, CUP i Independents, enfront dels sis d'Aliança.
Durant les setmanes vinents Ripoll afrontarà diversos reptes, com ara l’aprovació del trasllat de la residència d’avis a la zona del Pla, o els pressupostos de 2026 malgrat que Orriols no va poder tirar endavant les ordenances fiscals i, per tant, seguiran les mateixes taxes que durant aquest any. El pressupost actual es va aprovar després que la mateixa alcaldessa presentés una qüestió de confiança que li va ser denegada, i en canvi ho fés possible la desavinença posterior de l’oposició per articular una moció de censura.
Dissabte al migdia el mateix grup de Junts per Ripoll va inaugurar una nova seu, després d’anys de ser l’únic de l’arc polític local de no tindre’n de pròpia. Jordi Turull va ser al municipi per participar en un acte on va donar suport a “defugir qui la diu més grossa, a veure qui es queixa i confronta més, i en canvi treballar perquè la gent de Ripoll visqui millor, amb propostes que no es recreïn en el problema, sinó que ajudin a resoldre’l”.
