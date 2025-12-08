Santa Pau preveu "la millor collita en anys" de fesols gràcies a les pluges i la poca afectació del cabirol
El sector celebra que "n'hi haurà per a tothom" i reconeix que bona part del producte ja està aparaulat
Els cultivadors de fesols de Santa Pau preveuen "la millor collita en anys". Unes bones perspectives que són conseqüència, d'una banda, de les bones condicions climatològiques, amb pluges durant la naixença de la planta i de l'altra per la poca afectació que han tingut els cabirols que, habitualment, era un dels "principals maldecaps" dels pagesos. Tot plegat fa que es doni per fet que es pugui abastir tothom qui vulgui fesols de Santa Pau i que no es limiti com ha passat els darrers anys. A més, el president de la DOP Fesols de Santa Pau, Lluís Sunyer, explica que bona part de la producció la tenen aparaulada amb empreses i restaurants de la zona, tant en fesol sec com en el que ja ve cuit prèviament. "Estem molt satisfets", assenyala.
Bones perspectives dels pagesos que cultiven fesols de Santa Pau. Les pluges que van caure durant la sembra i la poca afectació del cabirol fan preveure la millor collita en anys. La realitat és que el sector venia de temporades "molt complicades", especialment per la sequera que afectava directament a la producció, però també perquè el cabirol "ho destrossava tot", perquè la planta a l'inici és tendra i suposa "menjar fresc" pel cabirol.
En canvi, aquest any l'afectació d'aquesta espècie ha estat més limitada gràcies a la "bona feina" que han fet els caçadors. "La veritat és que som optimistes i serà un bon any. Estem satisfets", assenyala el president de la Denominació d'Origen Protegida DOP Fesol de Santa Pau, Lluís Sunyer.
Tot plegat ha fet que Sunyer doni per fet que "hi haurà fesol per a tothom" i la venda no quedarà limitada només als restaurants i comerços específics com ja ha passat altres vegades.
De fet, aquest any es preveu que la fira del fesol que es fa al gener n'hi hagi pels compradors que s'hi acostin. "No sé si podrem vendre fesols fins l'any que ve, però segur que n'hi haurà per a tothom", remarca Sunyer.
Tot venut i bona qualitat
Des de la DOP donen per fet que vendran tots els fesols, tant en sec com cuinats. De fet, Sunyer explica que ja a l'estiu rebien trucades per part d'empreses i compradors per saber com estava anant la temporada. "Els vam dir que havia començat bé i, per sort, els podem dir que ha acabat bé també".
A més, el president de la DOP assenyala que la qualitat és "excel·lent" especialment perquè el fesol ha pogut "créixer bé". Els cultivadors destaquen també que es van poder fer unes plantacions inicials al juny i unes més tardanes al juliol, perquè va ploure.
Això, explica Sunyer, va ser "molt important" per tal que la calor no afectés la planta quan tot just iniciava el cicle. A l'agost la planta "va accelerar" més tardana i a la "tardor tranquil·la" ha permès la maduració de la planta i la recol·lecció.
Els pagesos preveuen completar la recollida de fesols entre la segona i la tercera setmana de desembre, per després vendre la producció d'un "producte únic, perquè només es pot cultivar a Santa Pau", ha remarcat.
