Un conductor ferit greu en xocar contra la tanca de la carretera a Olot

El SEM l'evacua en ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Olot

Un conductor va resultar ferit greu aquest dilluns a la nit en xocar contra la tanca de la carretera a Olot.

El sinistre va tenir lloc poc abans de les nou del vespre a l’N-260z, quan el vehicle va sortir de la via i el conductor va patir nombroses contusions a causa del fort impacte contra la tanca.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.

El SEM va evacuar en ambulància el conductor ferit greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, indiquen els Bombers.

Els Mossos de Trànsit de la seva banda investiguen les causes del sinistre viari.

