Un conductor ferit greu en xocar contra la tanca de la carretera a Olot
El SEM l'evacua en ambulància a l'hospital Josep Trueta de Girona
Un conductor va resultar ferit greu aquest dilluns a la nit en xocar contra la tanca de la carretera a Olot.
El sinistre va tenir lloc poc abans de les nou del vespre a l’N-260z, quan el vehicle va sortir de la via i el conductor va patir nombroses contusions a causa del fort impacte contra la tanca.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.
El SEM va evacuar en ambulància el conductor ferit greu a l’hospital Josep Trueta de Girona, indiquen els Bombers.
Els Mossos de Trànsit de la seva banda investiguen les causes del sinistre viari.