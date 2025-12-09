Èxit de participació a la Fira de Sant Nicolau del Mallol amb 10.000 visitants
El nucli històric de la Vall d'en Bas es va omplir amb actes tradicionals, novetats i una forta presència del sector primari
La Fira de Sant Nicolau del Mallol va tornar a reunir prop de 10.000 visitants dissabte passat als carrers del nucli històric de la Vall d’en Bas. La jornada va combinar tradició, cultura popular i activitats vinculades a la vida de pagès, en una edició que va mantenir els actes més emblemàtics i va incorporar diverses novetats ben rebudes pel públic. La 30a Caminada de Sant Nicolau va donar el tret de sortida a primera hora del matí, amb 84 participants en un recorregut de més de quatre hores pels veïnats i camins del municipi. A les deu, la fira alimentària i d’artesania, la Mostra d’Oficis i la presó medieval van obrir portes, convertint-se de nou en alguns dels espais més concorreguts.
Durant tot el dia, famílies i visitants van poder gaudir del recorregut teatralitzat “Un dia a pagès”, dinamitzat per monitors d’Arriant, que apropava el públic al món de la pagesia tradicional. Les parades d’artesania, producte local i sector primari van omplir els carrers, així com la parada dels artistes de la Vall, molt visitada durant el matí. Entre les novetats de l’edició d’enguany va destacar el Delit Gastronòmic, amb una gimcana i un sorteig d’una panera, i la presència de la Biblioteca Mòbil, que oferia llibres i activitats infantils a càrrec de Gemma Ibars. També es va fer un taller de plantes remeieres dirigit per Júlia Yuste, amb el suport del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Un dels moments destacats va ser el pregó, conduït per les pageses i ramaderes joves de la Vall d’en Bas, que van reivindicar el paper del sector primari i la importància de preservar el paisatge, l’ofici i la comunitat rural.
La mostra de bestiar
La cultura popular va tenir un pes central amb la cercavila de la Bruixa Estruga Maigarda i els gegants del Mallol, que van omplir la plaça Major de música i color. A la tarda, el grup La Baula va animar l’ambient amb música folk i el ball popular participatiu va tornar a portar la dansa a la plaça. Tal com havia anunciat l’organització, enguany no es va fer la mostra de bestiar per motius sanitaris. Tot i això, el mural infantil col·lectiu dedicat als animals absents va ser una de les propostes amb més participació familiar. Al llarg de la jornada també va funcionar el trenet amb trajectes entre el Mallol i les Olletes, que va facilitar l’arribada de visitants.
La cloenda es va fer amb el tradicional caldo, que va posar punt final a una edició molt participativa i ben valorada per veïns, firaires i visitants. Diversos expositors van destacar les bones vendes i l’ambient de la jornada. “És una fira molt maca, agrada molt, i per part nostra ha estat una molt bona fira”, va explicar l’artesana Regina Monge. Laura Serrano també en va remarcar l’afluència: “Hi havia molta gent amb ganes de comprar. En general, com sempre, és una fira que ens funciona molt bé”. L’Ajuntament de la Vall d’en Bas va agrair la implicació de totes les entitats, voluntaris i participants que han fet possible una nova edició d’aquesta fira tan arrelada al calendari local.
