Girona, una província poc jugadora al Sorteig de Nadal: 46 euros de mitjana per persona
Aquest sorteig ha repartit el primer premi vuit vegades a les comarques gironines
L’emoció per aconseguir un dècim de la Loteria de Nadal segueix present a les comarques gironines. Aquestes darreres setmanes, les administracions treballen a tota velocitat per atendre les peticions, sovint curioses, dels seus clients que busquen els números més desitjats. Les cues es fan llargues en alguns moments del dia perquè ja s'acosta la data del sorteig, el 22 de desembre.
Tot i això, els gironins es mantenen entre els que menys gasten per habitant en la Loteria de Nadal de tot l’Estat. Amb una despesa mitjana de 46 euros per persona, Girona ocupa la sisena posició per la part baixa del rànquing nacional, només té per davant de les ciutats autònomes Melilla, Ceuta i les províncies de Las Palmas, Illes Balears i Huelva.
Tot i l’interès creixent pel sorteig i l’alegria que desperta cada any, els gironins aposten menys que moltes altres províncies. A Catalunya, per exemple, Barcelona arriba als 55 euros per habitant, Tarragona als 52,79 euros i Lleida arriba fins als 112,17 euros. A nivell estatal, algunes províncies com Sòria superen els 285 euros per habitant.
On ha caigut la sort
Així, Girona es manté en una posició modesta en el consum per persona, tot i les cues i la il·lusió que es viuen a les administracions durant aquestes dates. A més, la província ha estat tradicionalment poc afortunada en el Sorteig Extraordinari de Nadal, però al llarg de la història el ‘Gordo’ ha deixat moments inesborrables. En total, el primer premi ha visitat terres gironines en vuit ocasions, repartint diners a ciutats tan diverses com Girona -dues vegades-, Figueres, OlotBlanes, Ripoll i Salt i el poble de Sant Joan les Fonts.
La sort més recent-fa dos anys- va portar el primer premi a Girona amb dos dècims i a Figueres amb un, mentre que el segon va esquitxar Palamós. Fa tres anys, el primer premi havia caigut a Platja d’Aro i el segon a Olot i Puigcerdà.
Tot i no ser una de les províncies amb més vendes ni més consignació, cada vegada que la sort hi ha fet acte de presència ho ha fet amb intensitat i amb una gran repercussió social. Els punts de venda que han repartit fortuna han vist com, de sobte, cues i càmeres els posaven al centre de l’atenció mediàtica d’un dels dies més seguits de l’any.
El ritme de venda
La situació a les administracions gironines és variada aquests dies. Diari de Girona ha parlat amb els responsables de tres d’elles. Alfred Alis, administrador de la Loteria Sagarrull de Girona, explica que la Loteria de Nadal "s’està venent bé" i recorda que la pandèmia va suposar un sotrac molt fort per al sector. "Va fer molt de mal, i mica en mica cada any anem recuperant una mica més", afegeix. També apunta que enguany la gent que vol comprar dècims sembla "que s’ha despertat una mica més tard" i recorda que, tot i que el sorteig comença a vendre’s al juliol, la major activitat de compradors no s’inicia fins a finals d’octubre o principis de novembre.
Des de l’administració Merche de Girona, Andrés Voz, copropietari juntament amb el seu germà Carlos, assegura que les vendes a la botiga estan "igual que l’any passat", tot i que encara han de recollir les participacions de clubs, associacions i altres entitats. També afegeix que, mentre la gent mantingui il·lusió i projectes, segueix jugant a la loteria "per si de cas", i que, malgrat que els diners potser "no et treuran de pobre", la gent continua somiant amb que la sort pugui canviar les coses.
Per la seva banda, Fèlix Pons, propietari de l’Anxova Milionària de l’Escala, explica que les vendes estan anant com l’any passat i recorda que, en aquesta localitat costanera, les vendes ja comencen a l’estiu. A això cal sumar-hi que fa dos anys van repartir el primer premi del sorteig del Nen. Segons Pons, hi ha clients que li comenten que "no poden marxar de l’Escala sense les anxoves i un dècim de loteria". Fins i tot han arribat a tenir cues d’una quarantena de persones per comprar un dècim, i sovint autocars de jubilats que visiten les ruïnes d’Empúries aprofiten per passar per l’administració. També hi ha compres de clients francesos; alguns van ser agraciats amb el sorteig del Nen i, gràcies a la repercussió que va tenir la notícia al sud de França, tornen a l’Escala per comprar dècims.
El funcionament
El Sorteig de Nadal 2025 posa en circulació 3.960 milions d’euros en dècims, repartits en 198 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 20 euros per dècim. A Catalunya, la consignació global és de 458 milions, dels quals 37,9 milions corresponen a Girona, una de les xifres més baixes del territori i amb una distribució moderada de bitllets -189.561 en total aquest 2025. L’any passat, les administracions gironins van posar a la venda 36,9 milions d’euros en dècims.
Això confirma una tendència històrica: Girona és una de les províncies que menys juga tant en consignació com en despesa per habitant, amb una distribució moderada de bitllets -189.561 en total aquest 2025-.
El primer premi manté intacta la seva estructura tradicional: 4 milions d’euros per sèrie, de manera que un dècim premiat equival a 400.000 euros. En total, la Loteria de Nadal reparteix 20.000 euros per euro jugat.
El 5, el rei dels reintegres
El Sorteig de Nadal té fama d’imprevisible, però el reintegre més afortunat és, de llarg, el número 5. Segons les dades oficials, ha acabat en 5 fins a 32 vegades, una xifra molt superior a la resta de terminacions. Aquesta dada converteix el 5 en la terminació més premiada des de 1812.
Els següents números més repetits són el 4 i el 6, tots dos amb 27 aparicions, també per sobre de la mitjana estadística que tocaria en un sorteig teòricament equiprobable. Per contra, el 1 és la terminació menys agraciada, seguida del 2 i el 9, que es mantenen a la part baixa del rànquing històric.
