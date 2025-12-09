El Govern català ultima un pla de xoc per abordar la problemàtica del sensellarisme
Negocia amb els ajuntaments una resposta per oferir recursos a les persones que viuen al carrer
Pau Lizana Manuel
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, va anunciar fa pocs dies al Parlament que el seu departament té un «pla de xoc molt avançat» per donar una «resposta immediata» a la problemàtica del sensellarisme. El document s’està elaborant de manera «estretament» coordinada amb una desena d’ajuntaments, entre els quals hi ha el de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. També hi participen els departaments de Presidència i de Salut.
«Estem en converses avançades amb una desena d’ajuntaments compromesos a donar una resposta al sensellarisme», va explicar. No va entrar en detalls del pla, però sí que va avançar que estan «buscant emplaçaments» per tot Catalunya que els permetin augmentar la capacitat d’atenció a les persones sense llar. Martínez Bravo va garantir que el Govern abordarà el fenomen amb mirada «supramunicipal» malgrat que «no tots els ajuntaments tenen la mateixa voluntat de resposta». Per la consellera, atendre aquesta problemàtica «no és una qüestió d’ordre públic o de tenir una ciutat més ordenada, sinó que es tracta d’una crisi humana».
Ja fa temps que els municipis, reclamen una coordinació més estreta amb la Generalitat en la lluita contra el sensellarisme. Precisament hores abans de la compareixença de la consellera, i en declaracions a EL PERIÓDICO, la comissionada d’Acció Social de Barcelona, Sònia Fuertes, apressava el Govern a exercir «una coordinació més horitzontal amb tots els departaments implicats» en la lluita contra el sensellarisme.
Falta de dades
La consellera també va assegurar que traslladarà al debat de la llei del sensellarisme les recomanacions de l’informe elaborat pel CETIS, com per exemple la creació d’un cens anual de persones sense llar. En aquest sentit, Martínez Bravo va admetre que «la falta de dades» en l’àmbit del sensellarisme fa que sigui «difícil» mesurar el fenomen, així que «al més aviat possible» el Govern desplegarà un cens anual i un sistema de dades unificat entre administracions.
La consellera va aprofitar també per assenyalar el vincle entre el sensellarisme i la crisi de l’habitatge, ja que, segons va assegurar, el 32% dels casos s’originen per desnonaments.
Martínez Bravo va fer públic els avenços en resposta a preguntes de la diputada Núria Lozano, dels Comuns, que va demanar al Govern que «lideri la lluita per posar fi a aquesta situació» i va considerar que l’anunci de la consellera és «un escrit de bones voluntats».
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros