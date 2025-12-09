Olot reobre la pista de gel per Nadal
La instal·lació de la plaça Major funcionarà del 13 de desembre al 7 de gener i ja té prop d’un miler d’alumnes inscrits
La pista de gel torna aquest cap de setmana a la plaça Major d’Olot. La instal·lació, que arriba a la seva 14a edició, s’ha convertit en un dels punts centrals de la campanya de Nadal i en un espai de trobada per a famílies, escoles i entitats de la ciutat. Estarà oberta del 13 de desembre al 7 de gener i ja compta amb prop d’un miler d’alumnes inscrits per patinar-hi.
Seguint el format dels darrers anys, la pista reservarà els matins del 15 al 19 de desembre perquè els centres educatius d’Olot hi puguin accedir de manera gratuïta. En total, hi participaran 643 alumnes de les escoles de la ciutat, als quals s’hi afegeixen 86 estudiants d’altres municipis de la Garrotxa i 195 de fora de la comarca.
A banda de l’ús escolar, la pista també habilitarà franges especials per als clubs esportius locals, de 10 a 11 h i de 15 a 16 h, amb un preu reduït de 5 euros per 60 minuts i reserva prèvia. L’any passat l’activitat va superar els 10.000 patinadors.
Per facilitar l’accés a les famílies, les escoles d’Olot rebran un fulletó especial de 2x1, vàlid per a les tardes del 16 al 20 de desembre. També es mantenen els descomptes per a famílies nombroses i monoparentals, així com l’abonament de deu sessions de 60 minuts per 60 euros.
Els preus
Els preus generals són de 6 euros per 30 minuts i 9 euros per una hora. Tal com marca la normativa, és obligatori portar guants per entrar a la pista. L’horari d’obertura serà d’11 a 14 h i de 16 a 21 h, mentre que els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener només funcionarà a les tardes. La regidora d’Empresa i Comerç, Gemma Canalias, destaca que la pista de gel “és un espai de trobada per a famílies, amics, escoles i entitats, ens ajuda a fer una ciutat encara més viva”, i convida tothom “a gaudir del Nadal i a viure l’activitat al cor de la plaça Major”.
