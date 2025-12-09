On és obligatori portar mascareta a partir d'aquest dimecres?
El Govern ha aprovat aquest dimarts una resolució amb la nova mesura davant l’augment de les infeccions respiratòries agudes
Davant l'augment de circulació de virus respiratoris arreu de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts una resolució que fa obligatori l’ús de la mascareta en alguns espais sanitaris i residencials, tenint en compte l'afluència de persones vulnerables. Aquesta mesura no es prenia des del gener del 2024, també pel mateix motiu.
A partir de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), les persones a partir de 6 anys estaran obligades a portar mascareta quan es trobin a:
- Centres d’atenció primària (CAP)
- Centres d’atenció hospitalària
- Centres d’atenció intermèdia
- Centres d’atenció a la salut mental
- Residències de gent gran
- Centres residencials per a persones amb discapacitat
La mesura afecta persones treballadores, pacients i visitants.
Les persones ingressades no hauran de portar mascareta quan siguin dins de la seva habitació.
Qui està exempt de portar mascareta?
No s’exigirà la mascareta en els casos següents:
- Persones amb malalties o dificultats respiratòries que es puguin agreujar amb l’ús de mascareta
- Persones que, per la seva discapacitat o dependència, no puguin treure-se-la de manera autònoma
- Situacions en què la mascareta sigui incompatible amb la naturalesa de l’activitat (segons criteri sanitari)
La resolució recorda que l’ús ha de ser adequat: la mascareta s’ha d’ajustar bé a la cara: ha de cobrir el nas, la boca i la barbeta.
La mesura s’adopta arran de la situació epidemiològica actual: la incidència de la grip i d’altres infeccions respiratòries ha assolit nivells molt alts, amb un increment del 50% de casos en només una setmana.
Durant la setmana del 1 al 7 de desembre, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes va ser de 1.115 casos per 100.000 habitants, equivalent a uns 90.000 casos setmanals.
La incidència estimada de la grip es manté en ascens des de fa sis setmanes, superant actualment el nivell molt alt de transmissió.Concretament, la incidència estimada de grip es de 418 casos per 100.000 habitants.
A més, aquest hivern, la grip s’ha avançat quatre setmanes respecte temporades anteriors i predomina la circulació del subtipus A(H3N2) variant K, que podria generar una resposta immunològica menor.
Les infeccions respiratòries tenen un impacte especial en persones grans i col·lectius vulnerables, i en períodes de màxima incidència poden comprometre la capacitat de resposta del sistema sanitari. Els ingressos hospitalaris ja superen el pic de la temporada 2022-2023, i, previsiblement, amb la tendència actual, superaran també els de les temporades gripals del 2023-24 i 2024-25.
Per aquest motiu, el Govern reforça les mesures de prevenció i contenció, amb l’objectiu de protegir especialment les persones més vulnerables i contribuir a un entorn més segur per a tothom en els centres sanitaris i residències.
Incidència menor a Girona
Segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), que fa referència a la setmana de l’1 al 7 de desembre, la grip continua en ascens a Girona i ha arribat a un nivell moderat, amb una taxa de 210 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que suposa gairebé triplicar els 83 casos de la setmana anterior i confirma un creixement especialment intens entre infants i adolescents.
Tot i que la situació és millor que al conjunt de Catalunya, que es troba en nivell molt alt, l’augment sostingut de les darreres setmanes indica una circulació vírica creixent al territori. En comparació amb el mateix període de 2024, la diferència és notable: aleshores, la setmana 49 només s’hi van registrar 27 casos per cada 100.000 habitants, dins del nivell basal, i totes les setmanes de tardor es mantenien en valors molt baixos, generalment entre 15 i 30 casos. Així, Girona afronta aquest 2025 un inici d’epidèmia molt més intens i precoç que l’any passat, amb una incidència que multiplica per deu la registrada fa un any.
