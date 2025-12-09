Presó per a una parella de Torrevieja reclamada per diversos jutjats, entre ells de Girona, per mig centenar d’estafes
Oferien pisos inexistents a preus baixos i suplantava identitats per continuar l’estafa
Un home de 36 anys i una dona de 44, parella sentimental que resideix a Torrevieja (Alacant), han ingressat a presó provisional després de ser detinguts com a presumptes autors de 49 delictes d’estafa immobiliària amb víctimes a més d’una trentena de províncies i quatre més d’usurpació d’estat civil.
Segons la Guàrdia Civil, la parella es trobava en situació de fugida de la Justícia per delictes comesos arreu de l’Estat que es reflectien en 62 requeriments judicials, entre els quals 41 ordres de cerca, detenció i personació, tres de detenció i ingrés a presó i nombroses reclamacions d’investigació de parador i domicili procedents de jutjats de diversos punts de l'Estat, entre ells, de la província de Girona.
Fins ara, s’han identificat 53 víctimes a Corunya, Alacant, Almeria, Astúries, Àvila, Badajoz, Càceres, Cadis, Cantàbria, Castelló, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Granada, Guadalajara, Guipúscoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lleó, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo i València.
La parella havia utilitzat la documentació personal de les víctimes per fer-se passar per elles, fet que va provocar que algunes rebessin citacions policials i judicials procedents de diverses províncies. Vivien pràcticament aïllats: només feien servir diners en efectiu, gairebé no sortien de casa i mantenien sempre les persianes abaixades per evitar ser localitzats.
Estafes d'habitatges
Van ser capturats en el marc de l’operació Avilator 25 arran d’un increment de denúncies relacionades amb estafes per lloguers de vivenda, totes elles amb el denominador comú de retirades d’efectiu en caixers automàtics de Torrevella.
Els detinguts responien a anuncis de persones que buscaven pis de lloguer a plataformes en línia i els oferien immobles inexistents a preus per sota del mercat, sol·licitant-los primer documentació personal. Amb aquesta informació enviaven contractes falsos i fotografies de suposats propietaris que, en realitat, eren identitats de víctimes anteriors.
Un cop guanyada la confiança, guiaven les víctimes perquè fessin el pagament mitjançant codis de retirada d’efectiu sense targeta generats des de la banca en línia. Amb aquests codis obtenien immediatament els diners als caixers.
La parella vivia a Torrevieja des del 2022, encara que es dedicaven a aquest tipus d’estafes almenys des del 2015, que era la seva principal font d’ingressos. Al novembre van ser localitzats i, en l’escorcoll, es va intervenir material corresponent a 25 línies telefòniques, cinc mòbils, dues tauletes, roba utilitzada en els fets, diversos objectes relacionats amb l’activitat delictiva, a més de 20 grams de marihuana i restes recents de consum de cocaïna.
Van ser posats a disposició del jutjat de guàrdia de Torrevieja, que en va decretar l’ingrés a presó.
