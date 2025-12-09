Riudaura reobrirà el centre cívic després de 22 anys tancat
L’edifici renovat s’inaugurarà el 20 de desembre amb nous espais polivalents i de coworking
El centre cívic de Riudaura tornarà a obrir el 20 de desembre després de 22 anys tancat. L’edifici, inaugurat l’any 1999 amb un projecte de l’estudi RCR Arquitectes i inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, va deixar de funcionar el 2003 per problemes estructurals.
La rehabilitació, iniciada la tardor de 2022, ha permès reparar la teulada, millorar l’aïllament, renovar la instal·lació elèctrica i incorporar sistemes de climatització. També s’han fet adaptacions per donar nous usos a l’equipament. La planta inferior serà una sala polivalent, mentre que al pis superior hi haurà una zona de bar, una sala d’auditori i un espai de coworking.
Queda pendent una quarta fase, que consistirà en l’obertura d’una de les terrasses i la construcció d’una rampa exterior.
"Convidem els veïns a assistir a la jornada d’obertura, una oportunitat per descobrir el nou Centre Cívic i recuperar un espai històricament significatiu per a la vida del poble", expliquen des de l'Ajuntament.
Més de 20 anys d’història
El centre cívic de Riuadaura va ser dissenyat per l'estudi RCR Arquitectes, equipament pel qual van ser finalistes del premi Mies van der Rohe el 2001. L'edifici, que va costar més de 82 milions de pessetes (uns 495.000 euros), es va inaugurar el 1999.
Tanmateix, el 2003 va haver de tancar les portes per problemes estructurals que incomplien la normativa. Des de llavors, l'equipament s'ha sotmès a diferents processos. Per exemple, el 2009 l'Ajuntament va començar les obres per reformar la part inferior de l'edifici, que van servir per consolidar els murs i una galeria subterrània per on van fer passar els serveis.
Les actuacions van continuar entre 2012 i 2015, any en què es va poder fer servir la planta subterrània, però, per contra, una ventada va arrencar part de la coberta del centre cívic.
El 2018, l'Ajuntament i l'estudi RCR van presentar un nou projecte per reformar l'equipament amb un cost de 650.000 euros, que també comptaria amb el cofinançament de la Diputació de Girona. Per saber si els veïns volien tirar-lo endavant o enderrocar l'edifici, es va dur a terme una consulta vinculant el 2019, en què poc més de la meitat dels votants van està d'acord amb executar la rehabilitació. Així, les reformes es van reprendre el 2020.
