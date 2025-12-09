Usuaris de la Fundació Els Joncs i voluntaris de CaixaBank comparteixen una visita immersiva i un tast a Xocolates Torras
Els participants han pogut conèixer l’origen del cacau, la història de la companyia centenària i el procés d’elaboració
Voluntaris de CaixaBank han posat en marxa la iniciativa 'Per un Nadal més dolç' amb l’objectiu de "compartir moments especials i inclusius amb diversos col·lectius vulnerables durant aquestes festes tan assenyalades".
Aquest matí, 25 usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter han fet una visita immersiva i un tast a les noves instal·lacions Shop & Show de Xocolates Torras de Cornellà del Terri, acompanyats per cinc voluntaris de CaixaBank. Durant la jornada, els participants han pogut conèixer l’origen del cacau, la història de la companyia centenària i el procés d’elaboració de la xocolata.
Aquesta acció s’emmarca en el compromís dels voluntaris de CaixaBank amb la inclusió i la solidaritat. Al llarg de l’any, més enllà del Mes Social, l’entitat ha impulsat diverses iniciatives adreçades a col·lectius vulnerables amb l’objectiu de generar oportunitats, fomentar la participació i millorar la qualitat de vida de les persones que més ho necessiten.
La responsable d’Acció Social de CaixaBank a Girona, Núria Domingo, destaca que "per nosaltres és molt gratificant poder compartir aquests moments; veure la il·lusió dels participants ens referma el compromís de per què és tan important dedicar temps a les persones més vulnerables" i assenyala que "el Nadal és sinònim d’il·lusió, de compartir i de fer sentir que ningú queda enrere".
Per la seva banda, el director del Centre Ocupacional de la Fundació Els Joncs, Carles Saló, assenyala que "durant aquest Nadal, diverses empreses del territori ens han obert les seves portes per tal que les persones amb discapacitat de casa nostra puguin viure altres realitats i conèixer l’origen dels productes de proximitat que poden trobar als diferents comerços".
Des de Xocolates Torras, el responsable de màrqueting, Oriol Pla, afegeix que "el Nadal és una època molt important per nosaltres i quina millor manera d’apropar-lo al territori i als nostres consumidors que amb aquest tipus d’accions de caire social".
Voluntariat de CaixaBank
Voluntariat CaixaBank es constitueix com una de les majors iniciatives de voluntariat a Espanya i el seu propòsit és acostar la pràctica d'accions solidàries a tota la ciutadania. Amb una trajectòria de 20 anys, l'associació està formada per empleats i exempleats del Grup CaixaBank i de la Fundació "la Caixa", així com amics, familiars, clients de CaixaBank i totes aquelles persones que vulguin participar en activitats solidàries.
En l'últim any, gràcies al treball conjunt amb més de 2.500 entitats socials i fruit de la implicació de més de 20.000 voluntaris, el programa de Voluntariat CaixaBank ha ajudat més de 433.000 persones vulnerables a tot Espanya, a través d'activitats relacionades amb l'educació, la digitalització, l'acompanyament a persones vulnerables i el medi ambient. El foment del voluntariat corporatiu és una de les línies d'actuació de CaixaBank. Per l'entitat, aquesta és una forma de contribuir a donar resposta als reptes que demanda la societat.
