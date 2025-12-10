Una cinquantena d'expositors ompliran la 18a Fira de Nadal de Banyoles
Se celebrarà aquest cap de setmana a la plaça Major i inclou la mostra d’oficis i tallers artesans, així com un concert solidari per la Marató de 3CAT i activitats infantils
Banyoles celebrarà aquest cap de setmana a la plaça Major la 18a Fira de Nadal, que comptarà amb una cinquantena d'expositors, i la mostra d’oficis i tallers artesans. En aquest sentit, hi haurà demostracions d’oficis artesans com són els de cisteller, rajoler, forjador, marroquiner, paperer, sabater, vidrier o vitraller. Aquest any, una de les novetats serà que es podrà veure l’ofici de neuler, que estarà ubicat a la plaça dels Estudis.
En paral·lel, els més petits podran participar en tallers com el d’espelmes, a càrrec de la Fundació Autisme Mas Casadevall; el de tió de Nadal amb Olga Riu; de paper artesanal de Nadal, amb Sastres Paperers; de rajols amb Jordi Galí; de cistells amb Esteve Masó; de vitralls de Nadal amb Íngrid Solé; de collarets de vidre amb Josefina Burdalo; de forja amb Francisco Martín; o de figures nadalenques amb origami amb La Barretina de Paper.
La regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa, destaca que “la Fira de Nadal és un referent de les activitats nadalenques de la ciutat i un punt de trobada per a la ciutadania, artesans, entitats i visitants d’arreu de la comarca”.
A més de les mostres d’oficis i els tallers d’artesania, la Fira de Nadal també comptarà amb diversos espectacles i espais infantils com l’Espai de Circ Familiar a càrrec de l’Associació Cultural ‘Un Salt al Circ’, que tant dissabte com diumenge permetrà als infants provar les modalitats de malabars, teles aèries i equilibris sobre objectes. A més, dissabte a les set de la tarda i diumenge a la una del migdia oferiran l’espectacle de circ ‘Invisible’.
En paral·lel, diumenge a les 11 del matí hi haurà el concert i sorteig solidari per recaptar fons per La Marató de 3CAT, una activitat organitzada per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Banyoles amb la col·laboració de l’Associació Contra el Càncer, la Fundació Oncolliga Girona i l’Escola Municipal de Música de Banyoles.
Durant tot el cap de setmana també hi haurà un espai per a nadons i infants de fins a 6 anys. L’entitat Kincakau oferirà un espai perquè els més petits de la casa puguin jugar i gaudir de diferents oficis.
