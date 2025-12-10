La gironina Concepció Veray, nova delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya
Ha estat regidora a l'ajuntament de Girona, diputada al Congrés, i cap de gabinet de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol
La gironina Concepció Veray (PP) és des de fa pocs dies nova Coordinadora General de l'Oficina de la Junta d'Andalusia a Catalunya. Substitueix en el càrrec Esperanza García, que va morir el mes de juny passat. "Estic segur que, amb la seva il·lusió, la trajectòria professional que té, la seva capacitat de treball i la seva dedicació, donarem de nou un gran impuls als llaços culturals, institucionals i econòmics que ens uneixen a Catalunya", ha assegurat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, en un escrit a les seves xarxes socials. Moreno va impulsar l'obertura d'una delegació a Catalunya l'any 2023.
Veray, consultora en comunicació, ha estat bona part de la seva trajectòria vinculada a la política institucional i de partit. Durant setze anys va ser regidora popular a l'Ajuntament de Girona (2003-2019), des d'on es va mostrar molt crítica amb l'independentisme. El 2011 també va aconseguir la complicada acta de diputada del PP al Congrés per Girona, tasca que va exercir durant un mandat. A més, també ha ostentat càrrecs orgànics dins del seu partit, ja que va ser presidenta provincial de les Noves Generacions i posteriorment presidenta del partit a la província de Girona. Durant una temporada també va treballar com a assessora del PP a la Diputació de Barcelona.
A les eleccions municipals de 2019, Veray, que tornava a encapçalar la llista del PP a Girona, es va quedar fora de l'Ajuntament, fet que va suposar la seva desvinculació -temporal- de la política. Després d'uns mesos en l'àmbit privat, el juny de 2020 va fitxar com a cap de gabinet de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia-Albiol, càrrec que ostentaria fins a finals de 2022. Després de treballar en la candidatura del PP a les municipals, el partit la va proposar l'estiu del 2023 com a cap de llista en les eleccions al Congrés, però no va obtenir vots suficients per ser escollida diputada.
Dins del PP, Veray és molt pròxima a l'expresident provincial Enric Millo, que des de 2019 és secretari d'acció exterior de la Junta d'Andalusia, administració en la qual tornaran a coincidir.
