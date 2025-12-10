L'Associació Turística d'Apartaments demana que l'Ajuntament de Llívia torni els diners de la pujada de les escombraries
Critiquen que es desatengui una resolució judicial que declara nul·la una ordenança que afecta els pisos turístics
L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA) demana a l'Ajuntament de Llívia que retorni els imports corresponents a l'augment de la taxa de les escombraries als Habitatges d'Ús Turístic (HUT). D'aquesta manera, a través d'un comunicat, l'entitat denuncia que el consistori hagi desatès una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), emesa el gener passat, en què declarava la nul·litat de la ordenança de deixalles que afecta "molt directament" als pisos turístics. Així, consideren que s'ha actuat amb "mala praxis" i que s'està fent "cas omís" a la justícia, motius pels quals, segons han conclòs, tenen clar que "no claudicaran".
En el comunicat, l'ATA explica que va impugnar una ordenança fiscal "que es considera injusta i desproporcionada". A més, detalla que, en relació als HUT, a la sentència es destaca que es va incrementar la taxa sense criteris de proporcionalitat i es va passar "sense justificació" de 87,54 euros a 388,92 euros i fins a 814,74 euros, segons la capacitat de l'allotjament. "No hi ha un estudi econòmic que justifiqui aquest augment", indiquen.
Des de l'entitat han assegurat que es mantenen ferms i que no permetran "que cap administració afecti indegudament amb els impostos l’activitat dels HUT". A més, han titllat el consistori de la localitat cerdana "d'irresponsable". L'associació es va constituir l'any 1993 i aglutina 15.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, Interior i Pirineu de Girona.
