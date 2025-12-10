Segon dia de vaga dels metges: "Estem en una situació de precarietat"
Segons el sindicat convocant el seguiment a Girona ha sigut del 40%, xifra similar a la del dimarts
Centenars de metges han tornat a sortir al carrer a Barcelona aquest dimecres en la segona jornada de vaga per exigir una sanitat "pública i de qualitat" i un conveni mèdic propi, i per protestar per la sobrecàrrega assistencial i les guàrdies maratonianes. Sota el lema 'A tu també t'afecta', s'han concentrat davant de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i han iniciat una marxa que ha acabat al Departament de Salut. Al llarg del recorregut, s'han sentit proclames com "No és vocació, és explotació" i "Pané, pa què? Pané, pa na".
Metges de Catalunya ha avisat que les protestes no s'aturaran perquè els facultatius estan "tossudament alçats". Ha xifrat el seguiment de l'aturada en un 55% mentre que Salut l'ha situat en un 7,2%. Per demarcacions, l’aturada ha estat del 58% a Barcelona, del 42% a Tarragona, del 40% a Girona i del 20% a Lleida. El seguiment de Girona ha sigut similar al d'aquest dimarts, quan el sindicat va el va xifrar amb el 39%.
Estatut propi i més recursos
Entre els assistents a la manifestació, el metge de família de Blanes Javier O'Farrill González ha denunciat que “falten mans”. “Estem en una situació de precarietat; hem denunciat la falta de professionals per la mala gestió de l'administració”, ha remarcat O'Farrill, que ha subratllat que els facultatius han d'assumir dues o tres vegades més activitat que els seus predecessors.
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha celebrat la participació d’aquest dimecres i ha afirmat que el seguiment de la vaga ha estat més alt.
“És un tsunami que no hi haurà ningú que l’aturi perquè els metges estem tossudament alçats i no pararem fins a assolir els nostres objectius”, ha avisat Lleonart. A més, ha recordat que aquesta lluita va més enllà de la defensa dels drets laborals dels facultatius: “Els nostres objectius són la defensa de la professió però també la defensa d’una atenció de qualitat, perquè fins ara ens han fet atendre els pacients saltant-nos tots els límits i això no ho podem consentir més”, ha indicat.
S’ha referit a les tanques que la Conselleria ha instal·lat a les portes del Departament de Salut per protegir l'edifici i ha advertit que les protestes “persistiran” i que “es tiraran a terra totes les tanques en sentit figurat”. Així mateix, ha dit que aquesta conselleria no podrà fer-se la sorda eternament: “Si no és aquesta consellera serà la següent, però s’hauran d’asseure a dialogar”, ha manifestat.
També ha lamentat la precarització de la professió i les condicions “indignes” que afecten directament la conciliació de la vida laboral i familiar dels metges: “Som l’única professió que està obligada a treballar 24 hores seguides i 48 hores setmanals. Ho hem suportat molts anys, però ara diem prou”, ha assenyalat.
