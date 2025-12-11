Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Banyoles tanca la tercera edició d’“Itineraris Viscuts” amb una instal·lació interactiva i una xerrada-taller

El projecte educatiu, adreçat a infants de 3r i 4t de primària, promou la mobilitat segura i l’autonomia i incorpora activitats obertes a tota la ciutadania

Representants del projecte “Itineraris Viscuts”, durant la presentació de la instal·lació interactiva.

Redacció

Redacció

Banyoles

Banyoles ha tancat la tercera edició del projecte educatiu “Itineraris Viscuts”, impulsat pel servei d’educació de l’Ajuntament i l’Escola de Natura. Enguany hi han participat infants de 3r i 4t de primària de les escoles La Draga, La Vila, Can Puig, Camins i Casa Nostra, així com el Centre El Puig. El projecte ha culminat amb dues activitats obertes a la ciutadania: una instal·lació interactiva i una xerrada-taller.

En aquesta edició, els itineraris han arribat fins al Mirador Joan de Palau, al Puig d’en Colomer. Un cop finalitzada l’activitat, el consistori ha convidat les famílies a participar en el tancament del projecte mitjançant dues propostes. D’una banda, la instal·lació interactiva, que es pot visitar aquest mes de desembre a la Llotja del Tint, permet experimentar algunes de les sensacions que els infants han viscut durant els recorreguts i forma part de la programació de Nadal de la ciutat. La regidora d’Educació, Nani Comalat, ha valorat positivament aquesta tercera edició i ha destacat que “l’objectiu del projecte és fomentar la mobilitat sostenible, segura i social dels infants de Banyoles, així com potenciar la seva autonomia perquè comencin a desplaçar-se sols”.

Des de l’Escola de Natura, Mar Hereu ha subratllat que el projecte “permet treballar com viure un itinerari i tenir en compte quins elements han de servir de referència als infants a l’hora de desplaçar-se, saber interpretar senyals i conèixer els carrers més segurs. En definitiva, conèixer més la ciutat pel fet d’anar a peu”. Per a la instal·lació interactiva s’ha comptat amb la col·laboració de Martirià Pagès, dissenyador també de la imatge gràfica del projecte.

“Itineraris Viscuts” es va iniciar el curs 2023-2024 amb la voluntat de crear un recurs educatiu per sensibilitzar infants i adults sobre la mobilitat sostenible i la importància de desplaçar-se a peu o en bicicleta. El projecte parteix de la idea que “una ciutat bona per als infants és una ciutat bona per a tothom”, un principi impulsat des de la filosofia de Ciutat Educadora. Segons el consistori, Banyoles és un municipi idoni per fomentar aquests hàbits per la seva dimensió i orografia. El projecte convida a experimentar els desplaçaments com una oportunitat de gaudir de la ciutat amb tranquil·litat i prendre consciència dels seus beneficis per a la salut i el medi ambient.

