Banyoles tanca la tercera edició d’“Itineraris Viscuts” amb una instal·lació interactiva i una xerrada-taller
El projecte educatiu, adreçat a infants de 3r i 4t de primària, promou la mobilitat segura i l’autonomia i incorpora activitats obertes a tota la ciutadania
Banyoles ha tancat la tercera edició del projecte educatiu “Itineraris Viscuts”, impulsat pel servei d’educació de l’Ajuntament i l’Escola de Natura. Enguany hi han participat infants de 3r i 4t de primària de les escoles La Draga, La Vila, Can Puig, Camins i Casa Nostra, així com el Centre El Puig. El projecte ha culminat amb dues activitats obertes a la ciutadania: una instal·lació interactiva i una xerrada-taller.
En aquesta edició, els itineraris han arribat fins al Mirador Joan de Palau, al Puig d’en Colomer. Un cop finalitzada l’activitat, el consistori ha convidat les famílies a participar en el tancament del projecte mitjançant dues propostes. D’una banda, la instal·lació interactiva, que es pot visitar aquest mes de desembre a la Llotja del Tint, permet experimentar algunes de les sensacions que els infants han viscut durant els recorreguts i forma part de la programació de Nadal de la ciutat. La regidora d’Educació, Nani Comalat, ha valorat positivament aquesta tercera edició i ha destacat que “l’objectiu del projecte és fomentar la mobilitat sostenible, segura i social dels infants de Banyoles, així com potenciar la seva autonomia perquè comencin a desplaçar-se sols”.
Des de l’Escola de Natura, Mar Hereu ha subratllat que el projecte “permet treballar com viure un itinerari i tenir en compte quins elements han de servir de referència als infants a l’hora de desplaçar-se, saber interpretar senyals i conèixer els carrers més segurs. En definitiva, conèixer més la ciutat pel fet d’anar a peu”. Per a la instal·lació interactiva s’ha comptat amb la col·laboració de Martirià Pagès, dissenyador també de la imatge gràfica del projecte.
“Itineraris Viscuts” es va iniciar el curs 2023-2024 amb la voluntat de crear un recurs educatiu per sensibilitzar infants i adults sobre la mobilitat sostenible i la importància de desplaçar-se a peu o en bicicleta. El projecte parteix de la idea que “una ciutat bona per als infants és una ciutat bona per a tothom”, un principi impulsat des de la filosofia de Ciutat Educadora. Segons el consistori, Banyoles és un municipi idoni per fomentar aquests hàbits per la seva dimensió i orografia. El projecte convida a experimentar els desplaçaments com una oportunitat de gaudir de la ciutat amb tranquil·litat i prendre consciència dels seus beneficis per a la salut i el medi ambient.
