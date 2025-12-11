El circuit "Fem Drecera" mobilitza prop de 1.900 participants al Pla de l’Estany
La quarta edició creix en participació femenina, incorpora caminadors de 3 a 92 anys i estrena el Premi Formiga d’Or per reconèixer la constància
El projecte “Fem Drecera”, emmarcat a l’Oficina Territorial de Suport a l’Esport, ha tancat la quarta edició consolidant-se com una iniciativa clau per promoure l’activitat física i la descoberta de l’entorn natural al Pla de l’Estany. El circuit ha mobilitzat 1.891 participacions al llarg del 2025 i va cloure aquest dissabte 6 de desembre a Crespià, amb l’última caminada de recorregut llarg i el lliurament dels Premis Formiga.
L’edició d’enguany ha ofert un total de 14 recorreguts que han travessat nou municipis de la comarca.Un dels elements més destacats ha estat l’increment de la participació femenina, que ha representat el 56% del total, amb 1.061 participacions. Aquesta dada reforça l’arrelament del circuit com un espai inclusiu i especialment valorat per les dones per practicar activitat física a l’aire lliure.
Caminadores d’entre 3 i 92 anys
El caràcter intergeneracional continua sent un dels trets distintius del projecte: enguany s’hi han inscrit caminadors i caminadores d’entre 3 i 92 anys. Les rutes han esdevingut un punt de trobada per a famílies, colles d’amics, parelles i companys de feina que comparteixen hàbits saludables i de proximitat. La quarta edició també ha incorporat una novetat destacada: el Premi Formiga d’Or, que reconeix les persones que han participat en un nombre més elevat de caminades del circuit. En aquesta primera convocatòria s’han distingit quatre participants, que han rebut un trofeu creat per Mas Casadevall i un lot de productes elaborats per productors del Pla de l’Estany, com Xocolates Torras, Dolça Abella, el Celler Baronia de Vilademuls i Nous Can Llavanera.
A més, 58 persones han estat reconegudes amb el Premi Formiga, el guardó que distingeix la constància i regularitat d’aquells que han completat com a mínim cinc de les set caminades curtes o llargues del projecte. Enguany, el premi ha consistit en un tast de cerveses artesanes a Biolupulus.
L’organització també subratlla el compromís del circuit amb la sostenibilitat. Entre les mesures aplicades destaquen la supressió d’ampolles de plàstic d’un sol ús, substituïdes per punts d’aigua per a envasos reutilitzables, i l’ús de materials reutilitzables per reduir l’impacte ambiental de l’esdeveniment.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- Mor un conductor en un xoc amb un tràiler a Gualta; el xofer del camió detingut
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge