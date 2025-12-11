Controls d’alcohol i drogues a les comarques de Girona abans de Nadal
Els Mossos d'Esquadra i les Policies Locals els desplegaran divendres i fins al diumenge 21
El Servei Català de Trànsit (SCT) desplega a les comarques gironines, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals, una campanya intensiva de controls per detectar conductors sota els efectes de l’alcohol o les drogues . L’operatiu, que comença aquest divendres 12 de desembre i s'allarga fins al diumenge 21, coincideix amb els dies previs a les festes de Nadal, un període marcat pels dinars i sopars d’empresa i per un augment de la mobilitat.
Els controls d'alcoholèmia i drogues es faran a qualsevol hora i de manera aleatòria tant a les carreteres com dins dels municipis, amb l’objectiu de conscienciar sobre el risc que suposa conduir begut o drogat, un factor que continua sent present en nombrosos sinistres greus i mortals.
Trànsit recorda que alcohol i conducció són “totalment incompatibles” i adverteix que, fins i tot amb una taxa dins dels límits legals, el risc d’accident s’incrementa. Les dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya ho corroboren: entre un 30 i un 40% dels conductors morts cada any havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. L’organisme insisteix que l’única taxa realment segura és la de 0,0%.
En la mateixa campanya de control intensiu duta a terme el desembre passat es van imposar 969 denúncies per alcoholèmia positiva —727 per via administrativa i 242 per via penal—, el 5,8% de les 18.178 proves realitzades. També es van detectar 513 positius en drogues en els 1.021 tests efectuats. En conjunt, la campanya preventiva del 2024 va registrar una mitjana diària de 211 denúncies per consum d’alcohol o drogues al volant.
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Localitzat l'home de 29 anys desaparegut a Palamós en una cala del municipi
- Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou
- L'empresa encarregada dels llums de Nadal a Girona denuncia 'l'influencer' que va escalar l'arbre
- L'Ajuntament de Girona troba ocupes quan anava a tapiar un pis de la Sareb
- El canvi de porter al Girona arribarà al gener en forma de fitxatge
- Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: 'Quin horror!